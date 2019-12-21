Otello ve Derinya koroları yeni yıl konseri gerçekleştirdi

Kıbrıs Polifonik Korolar Derneği, Otello Çoksesli Korosu ve Derinya Belediye Korosu ortak konserler serisinin ikinci bölümü, Buğday Camii’nde gerçekleşti.

Etkinliğe katılan Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Derinya Belediye Başkanı Andros Karayiannis ile Koro şefi Erkan Dağlı birer konuşma yaptı.

“Yeni Yıl Konseri” adıyla duyurulan etkinlikte her iki koro, ayrı ayrı ve birlikte seslendirdikleri eserleri sanat severlerin beğenisine sundu.

Tarihi mekanda gerçekleşen etkinlikte Otello Çoksesli Korosu’nu, koro şefleri Erkan Dağlı ve Rana Uluçay, Derinya Belediye korosunu ise koro şefi George Kalogirou yönetti. Otello Çoksesli korosuna, koronun seslendirdiği Kıbrıs Halk Türküleri’nin düzenlemelerini yapan obua sanatçısı ve besteci Oskay Hoca da eşlik etti.