‘Çözüme yardımcı olmuyor’

Rum hükümeti dün bir açıklama yaparak, Türkiye’nin Kuzey Kıbrıs’taki faaliyetlerine değindi ve “ortamı militarize etmenin”, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs sorunuyla ilgili diyaloğun yeniden başlamasına ilişkin çabasına yardımcı olmadığını iddia etti.

Alithia gazetesi “Türkiye’nin faaliyetleri diyaloğun yeniden başlamasına yardımcı olmuyor” başlıklı haberinde, Rum Hükümeti Sözcü Yardımcısı Panayotis Sedonas’ın konuyla ilgili açıklamasına yer verdi.

Sedonas, “Türkiye’nin tüm ortamı militarize etmek ve bölgede daha fazla istikrarsızlık ve güvensizliğe yol açma konusunda devam eden çabasının, BM Genel Sekreteri’nin Berlin görüşmesinin ardından, beş taraflı gayri resmi bir konferansın düzenlenmesine ilişkin üstlendiği çabasına engel teşkil ettiğini” ileri sürdü.

Türkiye’nin bu faaliyetlerinin Kıbrıs sorunuyla ilgili diyaloğun yeniden başlaması çabalarına hiç yardımcı olmadığını öne süren Sedonas, kendi istikametlerinin ise, Rum hükümetinin hali hazırda izlediği sorumlu diplomasi yolunda devam etmek olduğunu savundu.

Sedonas, Rum tarafının niyetinin ortamın daha da kötüleşmesine katkıda bulunmak değil, bölgede güvenlik ve barış olan, büyük hedefe yol açacak faaliyetler üstlenmek olduğunu sözlerine ekledi.

Haberde, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın konuyla ilgili yazılı açıklamasına da yer verdi ve “Akıncı: Kuzey’deki ve Güney’deki Drone’lar Çözümü Daha Gerekli Hale Getiriyor” başlığını kullandı.

Fileleftheros ise “Türkiye Freni- Ankara Kıbrıs Sorununda Olumsuz Faktör, Akıncı ise (Türkiye’yi) Haklı Gösteriyor” başlıklı haberinde, Rum Hükümeti Sözcü Yardımcısı Panayotis Sedonas ile Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın açıklamalarına yer verdi.

Gazeteye göre, “Türkiye’nin işgal altındaki bölgelerin militarize edilmesi ve hali hazırda güçlü olan askeri imkânlarının güçlendirilmesi tercihinin yeni olmadığını” iddia eden Sedonas, sözlerinin devamında, “Türkiye’nin, Crans Montana’da Kıbrıs’ta askeri bir üs ve adadaki daimi varlığı konusundaki ısrarını” anımsattı.

Haravgi gazetesi ise “Savaş Marşları Burada ve Orada” başlıklı haberinde, Güney Kıbrıs’ın “militarizasyona”, yabancı korvetler ve tatbikatlarla yanıt verdiği eleştirisinde bulundu.

Rum Hükümeti Sözcüsü Kiriakos Kusios’un açıklamalarına da yer veren gazete, Kusios’un dün RIK’e yaptığı açıklamada, “işgal altındaki bölgelerin Türkiye tarafından militarize edildiğinden” söz ettiğini aktardı.

Geçitkale krizi

Geçitkale Havalimanı’nın kullanılmasının üçüncü ülkeleri de etkilediğini, bu gergin durumun hızının düşmediğini ve kendilerinin Doğu Akdeniz’deki bu durumun denetim altına alınmasını istediklerini öne süren Kusios, bunun da ötesinde Türkiye’nin Kuzey Kıbrıs’ın tamamını kontrol ettiğinin açık olduğunu ve kararların esasında Türkiye tarafından alındığını ileri sürdü.

Kendilerinin uygun bütün önlemleri aldıklarını, dostlarını, müttefiklerini aynı zamanda uluslararası örgütleri bilgilendirdiklerini belirten Rum sözcü, bu gelişmeleri protesto ettiklerini, buna paralel olarak kendi planlamalarıyla ilerlediklerini de öne sürdü.

Kusios, bu planlamaların, diplomasi ve hukuki önlemler alınması çerçevesinde belirlendiğini belirterek, en güçlü noktanın ise, AB tarafından Türkiye’ye yaptırımlar uygulanması olduğunu ve hali hazırda süreci başlattıklarını kaydetti.