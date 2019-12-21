Dereceye  girenler  belirlendi

Radyo Güven Müdürlüğü’nün, Liseler arası “Rumların Soykırım Saldırısına Karşı Kıbrıs’ta Türk Halkının Varoluş Mücadelesi” konulu şiir ve kompozisyon yarışması düzenlediği bildirildi.

Radyo Güven Konferans Salonu’nda saat 14.00’te gerçekleştirilen yarışmada finale kalan eserlerden; Kompozisyon kategorisinde Yakın Doğu Koleji’nden Kerem Ertürk birinci; Lefkoşa Türk Lisesi’nden Ziynet Amcaoğlu ikinci, Güzelyurt Türk Maarif Koleji’nden Pembe Uluç üçüncü olurken; Şiir kategorisinde de TED Koleji’nden Serhan Arda Bilgin birinci; English School Of Kyrenia’dan Şafak Dila Palabıyık ikinci; Türk Maarif Koleji’nden Dicle Koyutürk üçüncü geldi.

Yarışmada; 3’üncüye 7 inçlik tablet, 2’inciye 10 inçlik klavyeli tablet ve birinciye dizüstü bilgisayar ödülü verildi.

Er, Berilsu Meral’i kutladı

Yarışmada, (Uluslararası Genel Orta Öğretim Sertifikası) IGCSE, Türkçe dalında dünya birincisi olan Bülent Ecevit Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi Berilsu Meral’a ödülünü verirken bir konuşma yapan Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Altan Er, Kıbrıs Türkü’nün sesini böylesi güzel başarılarla dünyaya duyurmanın büyük sevincini yaşadıklarını ve bu nedenle de başarısından dolayı Berilsu Meral’a GKK olarak bu yarışma vesilesiyle ödül vermek istediklerini dile getirdi.

Er, konuşmasında, düzenlenen şiir ve Kompozisyon yarışmasının önemine de değinerek, gençlerin, vasıtasıyla tarihte Kıbrıs Türkünün yaşadığı acı olayların tekrardan anlatılmasına ve hatırlatılmasına da olanak tanındığını kaydetti.

Yarışmanın açış konuşmasını yapan Radyo Güven Müdürü Albay Ahmet Bozdoğan da, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile koordineli olarak KKTC genelinde düzenlene yarışmaya gösterilen ilgiden dolayı okullara, öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür etti.