Kahramanlar  yad edildi

Din İşleri Başkanlığı, 21-25 Aralık Mücadele ve Şehitler Haftası münasebetiyle dün merkezi camilerde cuma namazından önce şehitler için Kuran-ı Kerim okunduğunu ve dua edildiğini bildirdi.

Din İşleri Başkanlığı yazılı açıklamasında bugün ise Dışişleri Bakanlığı talebi üzerine öğle namazından önce saat 11.40’ta tüm camilerde şehitlerin ruhları için Yasin-i Şerif okunacağını ve dua edileceğini kaydetti.

Açıklamada ayrıca 25 Aralık Çarşamba günü saat 10.00’da Boğaz Şehitliği’nde düzenlenecek törende de şehitler için Kuran-ı Kerim okunacağı ve dua edileceği belirtildi.

Din İşleri Başkanı Talip Atalay, “Bu vesileyle şahsım ve temsil ettiğim camia adına bütün şehitlerimizi saygıyla yad eder, Yüce Allah’tan rahmet dilerim.” dedi.

Sivil Savunma yemek verdi

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası etkinlikleri kapsamında şehit yakınları onuruna öğle yemeği düzenledi.

Sivil Savunma’dan verilen bilgiye göre, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığında gerçekleşen yemeğe, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Altan Er, 39’uncu Mekanize Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Nihat Ergün, 28’inci Mekanize Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Taner Uysal, 14’üncü Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Osman Akyıldız, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özerday, Milli Eğitim Ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı, Başbakanlık Müsteşarı Suat Yeldener ile davetli şehit ve gazi yakınları katıldı.

Benan: Topraklar ilelebet korunacak

Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği, şehitleri andı, şehitlerin, uğruna can verdiği toprakları ilelebet koruyacağını vurguladı.

Dernek Başkanı Gürsel Benan yazılı açıklamasında, Kıbrıs Türk halkını özgürlüğüne kavuşturmak için vatan, bayrak ve bağımsızlık uğruna canlarını hiçe sayarak ölüme koşan şehitlerin, makamların en yücesi olan şehitlik mertebesine eriştiğini kaydetti.

Milli mücadele madalya takdim töreni

Öte yandan Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği Lefkoşa bölgesi üyelerine “Milli Mücadele Madalyaları” taktim edilecek.

Verilen bilgiye göre, Başbakanlık himayelerinde düzenlenecek madalya taktim töreni, 23 Aralık Pazartesi saat 18.00’de Yakın Doğu Üniversitesi AKM’de gerçekleştirilecek.

Tüm ilçelerde törenler düzenlenecek

Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesi verdiği yıllarda şehit düşenlerin anılacağı 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası bugün başlıyor. Hafta boyunca başkent Lefkoşa ve ilçelerde anma törenleri düzenlenecek.

Bugün tüm ilçelerdeki törenler yanında Pazar günü Ayvasıl Şehitleri, Pazartesi Larnaka Şehitleri, Salı Kumsal Şehitleri, Çarşamba ise Kaymaklı şehitleri anılacak.

Hafta nedeniyle siyasiler, kurum ve kuruluşlar, anma mesajlar yayımlıyor.

Tören saatleri açıklandı

Şehitleri anma etkinlikleri, bugün 08.00’de Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan (GKK) Piyade Kurmay Binbaşı Hakan Işık’ın BRTK radyo ve televizyonundan yapacağı konuşmayla başlayacak.

Milli Günleri Kutlama Merkez Komitesi’nden yapılan açıklamaya göre, ikinci tören saat 09.30’da Lefkoşa Şehitler Abidesi önünde düzenlenecek. Şehitleri Anma Programı ise saat 09.50’de Atatürk Kültür Merkezi’nde yer alacak.

Girne’deki tören saat 10.00’da Girne Deniz Şehitliği’nde yer alacak. İkinci tören saat 15.00’te GAÜ Spectrum Kongre Merkezi’nde yer alacak.

Gazimağusa’daki tören bugün 10.00’da Suriçi’ndeki Şehitler Anıtı önünde yer alacak.

Lefke’deki tören Lefke Kemal Özalper Şehitliği önünde saat 10.00’da başlayacak.

Güzelyurt’ta 21 Aralık Şehitler Haftası dolayısıyla düzenlenecek tören Güzelyurt Kaymakamlığı karşısındaki Atatürk Anıtı önünde saat 11.30’da başlayacak.

İskele’de 21 Aralık Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla Larnaka Şehitler Anıtı’ndaki anma töreni saat 10.00’da başlayacak.