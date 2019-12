Maraton tamamlandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda, 2020 Yılı Mali Bütçe Yasa Tasarısı oy çokluğuyla kabul edildi.

Genel Kurul’da 2020 yılı bütçesi 8 milyar 824 milyon TL olarak kabul edilirken, bütçeye 28 kabul 10 ret, 2 çekimser oyu verildi. 10 milletvekili de oylamaya katılmadı. Meclis’in 10 gündür süren bütçe görüşmeleri de böylece tamamlanmış oldu.

Özyiğit: Göstergeler iç açıcı değil

Bütçenin geneli üzerindeki görüşmeler sürerken söz alan TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit bütçe üzerindeki değerlendirmesini “Göstergeler iç acıcı değil” ifadeleriyle yaptı.

Enflasyon oranı konusunda İstatistik Dairesi Başkanı’nın açıklamalarını eleştiren Özyiğit, “Bu açıklamalar gerçekçi değil. Vatandaş eve ekmek götürmekte zorlanıyor. Maaşlar eridi. Tıpkı bu bütçenin eridiği gibi…” dedi.

Bütçenin 2020’yi gerçekçi bir noktaya taşıyamayacağını belirten Özyiğit, mali protokole de değinerek bu konudaki açıklamaların yeterli olmadığını söyledi.

Özyiğit, “Hükümetin kurulmasıyla Türkiye’den kaynak akışı başladı mı? Öngörülen 750 milyonun gelmesini bırakın savunma harcamaları ile ilgili ödemenin gelip gelmediği ile ilgili de açıklama yok” şeklinde konuştu.

Jeneratör alımı konusunda da hassas olduklarını dile getiren Özyiğit, sürecin ötelendiğini savundu, “Bir an önce ihaleye çıkılması gerek. Önümüzdeki 2 yıl içinde enerjide ciddi sıkıntı yaşanabilir. Boş vaatlerle toplumu aldatmayın” dedi.

Erhürman: Protokol hakkında neden bilgi verilmedi?

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ise, “yapıcı/sorumlu muhalefet ve birlikte yapacağız” söylemlerine yürekten katıldığını ve bunun lafta kalmamasını umduğunu belirterek, protokol kapsamında gelen ve gelemeyen rakamları hatırlatarak gelmeyen tutar ve gelen tutarın ne yapıldığı hakkında bilgi istedi.

15 Ocak’ta imzalanacağı söylenen protokolle ilgili de hiçbir bilgi verilmediğine işaret eden Erhürman, “Hiçbir şey bilmezken neyi nasıl birlikte yapacağız” dedi.

Başbakan’ın konuyla ilgili herhangi bir bilgi vermediğine işaret eden Erhürman, Kamu Reformu’yla ilgili sorduğu sorulara da cevap verilmediğini belirtti.

Protokolde somut taahhütler yer almadığı sürece kimsenin karşısında ne bulacağını bilemeyeceğini bu nedenle de önceden herkese bunlarla ilgili bilgi verilmesi gerektiğini ifade eden Erhürman, 2020’nin ekonomik programını bile hala görmediklerini söyledi.

Erhürman, Kıbrıs Tük halkının şu an önünü göremediğini, bu tavır devam ettiği sürece de görememeye devam edeceğini belirtti.

İmar Planı’yla ilgili de eleştirilerde bulunan Erhürman, ayın 20’sine gelinmesine rağmen henüz bir açıklama yapılmadığını plan kabul edilmezse emirnamenin devam edeceğini ya da çeşitli kesimlerin reddettiği haliyle geçeceğini, her şekilde bilgilendirilmediklerini anlattı.

“Bilgi sahibi bile olamazken nasıl her şeyi birlikte yapacağız” diyen Erhürman, imar planında yer aldığı iddia edilen tarım arazileri, KIBTEK ve Maraş konusunda da tutumun aynı olduğunu söyledi.

Erhürman, hükümeti ve Başbakan Tatar’ın tavırsız ve plansız olduğunu öne sürerek bütçenin nasıl bir öngörüyle hazırlandığını ve kimin neye dayanarak zam olmayacağını açıkladığını yeniden sordu.

Erhürman, “Bizim bütçeye oyumuz olumsuz olacak, umarım Meclis’i görmezden gelme tutumu değişir” dedi.

Toros: Katkı koyanlara teşekkür ederim

CTP Milletvekili Fikri Toros, bütçenin olabilecek en iyi şekilde hazırlandığına inandığını belirterek katkı koyanlara teşekkür etti ve “Maalesef tüm kurumlar bu bütçenin yetersiz olduğu görüşündedir” dedi.

Bütçelerin nasıl hazırlanması gerektiği ve amacının ne olduğuyla ilgili bilgi veren Toros, devlet tarafından yapılan alımların ekonomiyi hareketlendirdiğini ve bunların önceden planlanarak hedef konulabileceğini anlattı.

Şahali: Borçlar hakkında açıklama yapılmalı

CTP Milletvekili Erkut Şahali ise, “bütçenin hazırlanışındaki yanlışlıklara” işaret ederek KIB-TEK’le mahsuplaşmaları olumlu bulduğunu bunun da daha açık fikirler ortaya konulmasına yardımcı olacağını kaydetti.

Şahali, DAÜ ile de ödemeler konusundaki uzlaşıya değinerek DAÜ’nün ülke için önemli olduğunu vurguladı.

DAÜ’nün eğitim kaynaklı olmayan sebeplerle itibar kaybetmesinin getireceği olumsuzluklara işaret eden Şahali, DAÜ’yle devletin bağlarının her zaman güçlü olması gerektiğini söyledi.

Belediyelerin aldığı katkılarda kesinti yapılmasında devletin hakkı olduğunu hatırlatan Şahali, gecikmiş borçların tahsiline yönelik atılan adımların da sevindirici olduğunu kaydetti.

Şahali, devletin iç borçlar için Kooperatif Merkez Bankası’yla anlaşma yaptığını hatırlatarak bugüne kadar gelinen durumla ilgili bilgi istedi.

Şahali, bütçenin en verimli şekilde kullanılmasının denetçisi olacaklarını söyledi.

Angolemli: Turistler çarşıya çekilmeli

TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli, turistleri ülkeye çekip, çarşıya inerek alışveriş yapmasını sağlamak gerektiğini söyledi.

Turistlerin katma değer bırakması için her şey dahil konseptinin kaldırılması gerektiğini dile getiren Angolemli, hükümetin bu konular üzerinde çalışma yapması gerektiğini kaydetti.

Araba satışlarının artması için katma değer vergisinin düşürüldüğünü dile getiren Angolemli, TÜFE’nin son aylarda eksi çıkmasının nedeninin katma değer vergisinin düşürülmesi olarak açıklanmasına çok şaşırdığını söyleyerek “Böyle açıkgözlülük olmaz” ifadelerini kullandı.

Arıklı: Bilişim Suçları Yasası ne durumda

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, Bilişim Suçları Yasasının yapılıp yapılmayacağını merak ettiğini söyledi.

Toplu taşıma konusunda da bilgi almak istediklerini dile getiren Arıklı, endüstriyel kenevir konusunda da bir çalışma olup olmadığını sordu.

Kur riski ile ciddi şekilde karşı karşıya kalınacağını söyleyen Arıklı, kurdaki artışın da krize sebebiyet verilebileceğinden hükümetin düşük performansla bu kriz ile nasıl baş edilebileceğini sordu.

Amcaoğlu: Artık bir şeyler birlikte yapılmalı

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu da konuşmasında, mali tabloların hazırlanıp hayata geçirilmesinin kolay olmadığını dile getirerek, 2020 yılı içerisinde nelerin yapılıp yapılmadığını göreceklerini kaydetti.

Ülke için artık bir şeylerin birlikte yapılması gerektiğini söyleyen Amcaoğlu, TC ile imzalanan protokolün içeriği hakkında bilgi verdi.

Kendi ayakları üzerinde durabilen bir yapının olması için gerekli yapının olması gerektiğini dile getiren Amcaoğlu, yerel gelirlerde artış olduğunu ve devletin kendi ödevlerini yapması gerektiğini söyledi.

Devlet alacaklarına değinin Amcaoğlu, bütçedeki açıkların kapatılması için de vergi tahsilatlarının gerçek usulde alınmasının gerektiğini belirtti.

Akaryakıt zammını yine yapmadıklarını da dile getiren Amcaoğlu, ülkeyi iyi idare etmek için dolaylı vergilerin toplanması gerektiğini söyledi.

Türkiye ile iyi ilişkilerin olması gerektiğini fakat ülke olarak da gerekli ödevlerin yapılması gerektiğini kaydetti.

Otomotiv sektöründe yapılan indirime de değinin Amcaoğlu, finansal yapıdan açılımlar yaparak ülkenin ekonomik sıkıntıya girmemesi için atılacak adımların devam edeceğini belirtti.

Ülkenin bütçesinin sadece personel ve cari harcamalara gidecek yapıda olmaması gerektiğini dile getiren Amcaoğlu, kaynakların artırılması çalışmalarının yapıldığını kaydetti.

“KIB-TEK ile devletin mahsuplaştırılmasını sonuçlandırmak istiyoruz” ifadelerini kullanan Amcaoğlu, bu konuda destek istedi.

Belediyeleri faiz yükünden kurtarmak gerektiğini söyleyen Amcaoğlu, bu konuda da gerekli adımların atıldığını ve belediyelerin borçlarının ödenmesine başlanacağını kaydetti.

Tatar, protokol hakkında bilgi verdi

Başbakan Ersin Tatar da söz alarak Türkiye ile imzalanan Mali Protokol hakkında bilgi verdi.

Protokolde kaynak akışı olduğunu ve çalışmaların devam ettiğini söyleyen Tatar, kaynak akışlarının bir takım eksikliklerinin tamamlanması yönünde çalışmalar yaptıklarını belirtti.

2020 yılı bütçesiyle ilgili TC Başkan Yardımcısı Fuat Oktay ile yapılan görüşmelerin olumlu geçtiğini belirten Tatar, alt yapı ve yapılacak yatırımlarla ilgili de kaynak akışı olacağını söyledi.

Meclis, 3 Aralık Pazartesi saat 10:00’da yasama ve denetim gündemiyle toplanacak.