Baybars kararlı

Gazimağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planın yürürlüğe girmesinden önce son rötuşları yapmak üzere İçişleri Bakanlığı Şehir Planlama Dairesi planlama ekibi, KTMMOB ve belediye başkanlarıyla yeniden bir araya geliyor.

Ülkede planlı yaşama geçilmesi, sürdürülebilir kalkınma ve insanlarımızın yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla ilk günden itibaren başlatılan çalışmaların şeffaflık ve katılımcılık ilkesiyle yürütülmesine özen gösterdiklerini belirten İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, yaptığı açıklamada, imar planının sonuna gelinen bu günlerde son olarak gelen görüşlerin de tekrardan değerlendirilmesi ve planın daha sağlıklı bir şekilde hedeflenen tarihte yürürlüğe girmesi amacıyla ilgili paydaşlarla yeniden görüşme yapmakta olduklarını belirtti.

İyi niyetli tüm görüş, öneri ve katkıları ülkenin geleceği için her zaman değerlendirdiklerini belirten Baybars, burada amacın daha fazla zaman kaybetmeden ülkenin ihtiyaçlarına göre ortak akılla hizmet etmek olduğunun altını çizdi.

Plan, Başbakanlık’ta masaya yatırıldı

Öte yandan Başbakan Ersin Tatar başkanlığında yapılan toplantıda “Gazi Mağusa, İskele, Yeni Boğaziçi İmar Planı” ele alındı.

Verilen bilgiye göre, toplantıda“var olan bazı sıkıntıların giderilmesi için bir teknik komite oluşturulması, komitenin sonuç odaklı çalışarak mümkün olan en kısa sürede planla ilgili çalışmalarını tamamlaması ve hükümete sunması” kararlaştırıldı.

Başbakan Tatar, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, “Tüm kesimlerin görüşlerini dikkate alarak ülke ve halk için en doğru olanı yapma gayreti içinde olduklarını” belirtti.

Tatar, açıklamasında şunları kaydetti:

“Gazi Mağusa, İskele, Yeni Boğaziçi İmar Planı’nın, ülkemiz, Halkımız, bölge insanımız ile, inşaat sektörümüzü ve ekonomimizi yakından ilgilendirdiği aşikardır.

Dolayısı ile Başbakan olarak konunun üzerine önemle duruyor, çalışmaların başarı ile sonuçlanmasını sağlama gayreti içinde bulunuyorum.

Toplantıya her kesimden katılım oldu

Başbakanlık’ta, konuyla ilgili olarak, Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, İçişleri eski Bakanı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, UBP İmar Planı Çalışma Komitesi Başkanı , Genel Sekreter Ersan Saner, Plan’a itirazları bulunan Gazi Mağusa, İskele ve Yeni Boğaziçi Belediye Başkanları, ilgili sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldığı yararlı bir toplantı gerçekleştirdik...”