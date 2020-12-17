Özel eğitim merkezlerinde eğitim gören bireylerin sanatsal çalışmaları sergilendi

KKTC genelinde çeşitli özel eğitim merkezlerinde eğitim gören bireylerin ürettiği sanatsal çalışmaları, önceki gün Lefkoşa’da Akdeniz Avrupa Sanat Derneği’nde (EMMA) sergilendi.

Sergiye, son günlerde Coronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle sadece LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Özel Eğitim Merkezi yetkilileri yanı sıra LTB Meclis üyesi ile Engellemeyen Lefkoşa Komisyon Başkanı Çelen Çağansoy ile çalışanları katıldı.

Sergi açılışının ardından LTB Başkanı Harmancı, ayrıca Özel Eğitim Merkezleri yetkililerine önceki hafta hizmete giren LTB Yeni Dünya Engelsiz Aktivite Merkezi’ni tanıttı.

Günü birlik düzenlenen sergide, Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Eğitim Merkezi, Özel Eğitim Vakfı (ÖZEV), Algım Özel Eğitim Merkezi, Girne Özel Eğitim Merkezi, Özgür Adımlar Özel Eğitim Merkezi, Yeşilyurt Özel Eğitim Merkezi, Rauf Raif Denktaş Görme Engelliler Okulu ile Ortopedik Özürlüler Derneği üyesi bireylerinin eserleri yer aldı.