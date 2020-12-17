"Bu nasıl müttefiklik? "

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptırım kararı üzerinden ABD'yi eleştirdi. "İlk defa NATO üyesi olarak ülkemize uygulanmıştır" diyen Erdoğan, "Bu nasıl müttefikliktir?" ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Niğde-Ankara Otoyolu 2. Kesim Açılış Töreni'ne canlı bağlantıyla katıldı.

Burada bir konuşma yapan Erdoğan, ABD'nin yaptırım kararına tepki gösterdi.

"ABD yaptırımları açıklandı. Çok net ifade ediyorum. 2017'den bu yana CAATSA konusunda Türkiye'den başka hiçbir ülkeye uygulanmadı. İlk defa NATO üyesi olarak ülkemize uygulanmıştır" diyen Erdoğan, "Bu nasıl müttefikliktir? Bu karar ülkemizin egemenlik haklarına saldırıdır. Asıl amaç ülkemizin savunma sanayiindeki önünü kesmektir" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, daha önceden muhataplarına "S-400 konusunda endişeniz varsa diplomasi yoluyla çözelim" önerisinde bulunduklarını hatırlatarak şöyle devam etti: "Maksat üzüm yemek değil bağcıyı dövmek. S-400 olmasaydı başka gerekçelerle benzer duruma başvurulacağı anlaşılıyor."

Savunma sanayiini bağımsız hale getirmek için eskisinden daha fazla çalışacaklarını söyleyen Erdoğan, "Böyle bir durumla ilk kez karşılaşmıyoruz. 1974'te de benzer yaptırımlara tabi tutulmuştuk. Ondan sonra savunma sanayiinin temellerini attık. Türkiye artık bu tür yaptırımlarla kilitlenme noktasını çoktan geride bıraktı. Her sıkıntı bize çözüm için bir kapı aralayacaktır. Bir kez daha bu şarkı burada bitmez diyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD’nin yaptırım kararı

ABD, 15 Aralık 2020 tarihinde Rusya'dan S-400 sistemlerinin alımı nedeniyle Türkiye'ye bazı yaptırımlar uygulama kararı almıştı.

ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve Başkanlık yetkililerinden Mustafa Alper Deniz, Serhat Gençoğlu ve Faruk Yiğit'in yaptırım listesine eklendiği bilgisi paylaşılmıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Güvenlik ve Silahlanmayı Önleme Müsteşar Yardımcısı Christopher Ford, SSB'ye yönelik yaptırımların, başkanlığa "ABD'nin ürün ve teknolojileri için ihracat lisansı ve yetkilerinin verilmesinin yasaklandığını" kaydetmişti.

Ford, ABD mali kuruluşlarından 12 aylık vadede SSB'ye 10 milyon dolardan fazla kredi tedarik edilmesinin yasaklandığını, İhracat İthalat Bankasının (ExIm Bank) SSB'ye kredi desteğinin kesildiğini ve uluslararası mali kuruluşların da kredi vermesinin engelleneceğini ifade etmişti.

Ford, yaptırımların son zamanlarda Avrupa Birliği Zirvesinde görüşülen yaptırımlarla bir ilgisinin olmadığını ve sadece Türkiye'nin S-400 alımına ilişkin olduğunu söylemişti.