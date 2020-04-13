Sanatçılar Coronavirüsü eserleriyle anlatıyor

Dünya genelinde yeni tip Coronavirüsün (Covid-19) yayılması, sanatçıların eserlerinde yansıdı.

Çeşitli ülkelerde salgın ile mücadele konulu binaların duvarlarına grafitiler, tuvallere resimler yansıtıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Sanatçı Muratjon Urmanov’da, dünya geneline yayılan ve on binlerce insanın canına mal olan Coronavirüsü tuvale yansıtarak alınması gereken önlemleri tuvale aktardı.

Muratjon Urmanov, bu zorlu süreçte ülkeyi yönetenlerin çağrılarına duyarlı olmamız gerektiğinin de altını çizerek sağlıklı kalabilmek için evde kalalım dedi.

Açıklamada, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için her gün bir sanatçının üç eserinden oluşan resim, baskı resim, grafit gibi eserlerle paylaşmaya devam edileceği bildirildi.

Muratjon Urmanov kimdir?

1957 yılında Taşkent'te dünyaya gelen sanatçı Muratjon Urmanov, Özbekistan Sanatçılar Birliği Üyesidir. 1970-1976 yıllarında cumhuriyetçi sanat yatılı okulunda okudu. 1976 - 1981 yılları arasında Tiyatro Sanat Enstitüsü'ndeki anıtsal resim fakültesinde eğitimini tamamladı. 1996-1998 yıllarında Berlin'in dekorasyonuna katıldı. 2000-2010 yılları arasında Sergey Barodin Müzesi'nin müdürü olarak görev yaptı. 2010-2015 yıllarında "Tasviriy oyna" adlı yaratıcı derneğe katıldı. Muratjon Urmarov, Baltık Devletleri'ndeki "Çağdaşlarım" sergisine ve Özbekistan'daki birçok sergiye katılım göstermektedir.

Güncelleme Tarihi: 13 Nisan 2020, 10:27