‘Erken tespit önemli’

Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), hükümetin süratle önümüzdeki süreci de hesaba katarak test sayısının artırılmasına yönelik sonuç alıcı çalışma yapması gerektiğini belirtti.

Partiden yapılan yazılı açıklamada, “Hastalanan kişilerin erken tespit edilmediği hallerde salgını kontrol altına almak mümkün olmayacak, ülkemiz normalleşme sürecine giremeyecek, telafisi mümkün olmayan ekonomik ve sosyal zorlanmalarla karşı karşıya kalınacaktır” denildi.

“Salgınını önlemenin ve hayat kurtarmanın en etkili yolu bulaş zincirini kırmaktır” denilen açıklamada şunlar kaydedildi:

“Bütün dünyayı sarsan Covid-19 salgınını önlemenin ve hayat kurtarmanın en etkili yolu bulaş zincirini kırmaktır. Bulaş zinciri ise insane hareketlerini kısıtlayarak, virüse maruz kalanları erken tespit edip toplumdan ayırarak, temaslıları sıkı takip edip izleyerek ve tetkik ederek kırılabilir.

Ülkemizde sokağa çıkmanın sınırlandırılması ve kısmi sokağa çıkma yasağı, ülkeye girişlerin durdurulması veya bazı kriterlere bağlanması, yurtdışından gelenlerin merkezi karantinada tutulması gibi kararlar bulaş zincirini kırmakta fayda sağlamakla beraber bu tedbirlerin eksiksiz ve gerektiği gibi uygulanmaması halinde bulaşın devam edeceği, hatta etmekte olduğu bilinmektedir.”

Karantina uygulamalarında şeffaflık şart

Merkezi karantinanın yurtdışından gelen her yurttaşa eşit olarak uygulanmadığına dair bilgiler olduğunun ifade edildiği açıklamada şunlar da kaydedildi:

“Elbette kendi kendine bakamayan kişilerin tıbbi bir raporla belirtilmesi koşulu ile ev karantinasında tutulmaları gibi istisnai durumlar ortaya çıkabilmektedir. Buna karşın idarenin uygulamalarla ilgili şeffaf ve doğru bilgileri toplumla paylaşmadığı hallerde halkta güvensizlik, adalet duygusunda zedelenme ve tedbirlere karşı uyum sorunu tehlikesi oluşmaktadır. Karantina uygulamalarında kriterler şeffaf olmalı, ev karantinası uygulamasını gerektirecek bir durum varsa mutlaka yerel yönetimlerin bilgisine getirilmelidir.”

Ülkeye girişlerde kriterler şeffaf olmalı

Ülkeye girişlerin kontrol altına alınmasının yanı sıra dünyada yolculuk yapmakla ilgili sınırlamaların ve ciddi uyarıların olduğunun kaydedildiği açıklamada şunlara da yer verildi:

“Dünya Sağlık Örgütü, içinde bulunduğumuz günlerde birçok ülkede insanlara “Yerinde kal” çağrısı yapmaktadır. Ülke dışında bulunan yurttaşların ülkeye gelişleri ile ilgili olarak uluslararası uyarılar ve kişilerin içinde bulundukları durumlar birlikte değerlendirilerek karar verilmelidir. Hükümet, yurtdışındaki yurttaşlara ihtiyaçlarına yönelik destek sağlamalı ve mümkün olduğunca oldukları yerde kalmaları konusunda yardım etmelidir.”