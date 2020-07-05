Toplam sayı 5 oldu

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 889 olduğunu, 1 pozitif vakanın tespit edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, dün yapılan 889 test sonucuna göre 1 pozitif vaka tespit edildiğini, vakanın havayolu ile ülkemize gelen TC uyruklu bir kişi olduğunu belirtti. Pilli, dün çıkan 1 pozitif vaka ile birlikte ülkemizde vaka sayısının 5 ’e çıktığını söyledi.

“Her şeyden önce sağlık” diyen Bakan Pilli, halkımızın bu dönemde kurallara uyması gerektiğini bir kez daha yineleyerek, maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması gerektiğini, özellikle 65 yaş üzerinde olanların mümkün olduğunca kalabalık ortamlardan uzak durması ve kendilerini koruması gerektiğini vurguladı.

4 Temmuz 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;

Dün Yapılan Test Sayısı: 889

Dün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 1

İyileşip Dün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-yok

Dün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 40.989

Toplam Vaka Sayısı- 113

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 104

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 5

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

Güney’de 3 yeni vaka

Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte yapılan 1699 testle, 3 yeni Covid-19 vakası tespit edildi.

Rum Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, böylece toplam vaka sayısı 1002'ye yükseldi.

Vakalardan biri seyahat geçmişi bulunan bir futbolcu, ikisinin de eski vakaların temaslısı oldukları bildirildi.

Güncelleme Tarihi: 05 Temmuz 2020, 04:54