Hüseyin Olgunay, evinde uyurken saldırıya uğradı

Mormenekşe köyünde yaşayan ve geçimini hayvancılıktan çıkaran Hüseyin Olgunay, geçtiğimiz Cuma akşamı ilginç bir olayla karşılaştı.

Hayvanları otlatmadan dönerek saat 18.30 gibi, yattığını söyleyen Olgunay “ Uyuyorduğum bir sırada aynı köyden Y.E. isimli şahıs evin açık olan kapısından içeriye girip bana vurmaya başladı. Yüzümü, burnumu yumrukladı” dedi.

Durumu polise bildirdiğini belirten Hüseyin Olgunay “Bu şahıs tarla icar edip, ekiyor satıyor. Memur olduğu için buna da hakkı yoktur ama birileri onu doldurmuş olacak ki; hırsını benden almaya çalıştı. Şikayetimi polise de bildirdim. Hem haneye tecavüz etti, hem de darp etti. Gereğinin yapılmasını istiyorum.”

