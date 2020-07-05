Görev dağılımı  gerçekleştirildi

İnşaat Mühendisleri Odası’nın 44. Olağan Genel Kurulu, dün Atatürk Kültür Merkezi Konferans Salon’unda yapıldı. Başkanlığa yeniden Gürkan Yağcıoğlu seçildi.

Odadan yapılan açıklamaya göre, divanın oluşmasından sonra Oda Başkanı Gürkan Yağcıoğlu konuştu. Emekliye ayrılan bir personele plaket verilmesinden sonra sırasıyla KTMMOB Genel Başkanı Seran Aysal ve Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy konuşma yaptı.

Faaliyet ve mali raporların okunması ve oy birliğiyle aklanmasının ardından yapılan seçimde, İnşaat Mühendisleri Odası Başkanlığı'na Gürkan Yağcıoğlu seçildi. Organ seçimleri ve sonuçlarının açıklanması sonrasında dilek ve temenniler ile genel kurul tamamlandı.

İnşaat Mühendisleri Odası 44. Dönem Genel Kurulu seçimleri sonucunda Oda Organlarında görev dağılımı şöyle gerçekleşti:

"Başkan: Gürkan Yağcıoğlu. Yönetim Kurulu Üyeleri:Abdullah Ekinci-Genel Sekreter, Ahmed Erkmen-Sayman, Gözde Oğuz, Hüsnü Coşan, Derya Nereli ve Gökçe Kızıldere -Yönetim Kurulu Faal Üyeleri"

Denetleme Kurulu'nda ise Mehmet Üçok ve Nüzhet Kortun Evliya görev yapacak.

