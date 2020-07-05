Önce dövdüler sonra soydular

Suna ERDEN

Başkent Lefkoşa’nın Göçmenköy bölgesinde geçtiğimiz Çarşamba akşamı meydana gelen soygunda, 5 kişinin saldırısına uğrayan 23 yaşındaki bir genç yüzüne vurulan yumrukla ciddi şekilde yaralandı; telefonu, kolyesi ve parası çalındı.

Elde edilen bilgilere göre, Göçmenköy’de bir iş yerine ait park yerinde 5 zanlı, Ifeanyı Charles Obiora ile konuştukları sırada aralarında tartışma çıktı.

Obiora’nın yüzüne yumruk vurup ciddi bir şekilde darp eden zanlılar, Iphone Xmax marka cep telefonunu, boğazında takılı bulunan altın kolyesini, pantolonun cebinden 850 TL parasını, telefon kulaklığını, kol saatini, bilekliğini ve bankamatik kartını zorla alarak kaçtılar.

Soygun suçu işlediği için aranan beş zanlı polis tarafından tespit edilerek dün Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Obiora, başına gelenleri, polise anlattı

Soygun ve darp meselesi ile ilgili olarak tutuklanan; Somtochukwu Chidozie Ndubuısı, Olisemeka Nesochukwu Chınwuba, Chibuzo Ikemsinachi Chınwuba, Desire Tanaka Nyabadza ve Tiennebası Uyioghosa Amaıtem dün Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Soner Şaban, 5 zanlının Soygun ve Darp suçlarına methaldar olduklarını belirtti.

Şaban, 2 Temmuz 2020 tarihinde sabaha karşı Lefkoşa Adli Şube'ye gelen Girne'de sakin Nijerya uyruklu Ifeanyi Charles Obiora’nın yaptığı şikayette bulunduğunu söyledi.

Obiora’nın polise yaptığı şikayette, 01.07.2020 tarihinde saat 21:30 raddelerinde Göçmenköy'de faaliyet gösteren Cemsa Karting isimli iş yerinin park yerinde kimliği meçhul şahısların kendisini konuşmak için dışarıya çağırdıklarını ancak aralarında çıkan tartışma sonucu konu şahısların üzerine salarak yüzüne yumruk vurup kendisini ciddi bir şekilde darp ettikten sonra, Iphone X Max marka siyah renk cep telefonunu boğazında takılı bulunan altın kolyeyi, pantolonun arka cebinde bulunan 850 TL nakit parasını, Airpod marka kulaklığını, Rolex marka saatini ve Acces marka ATM kartını zorla aldığını anlattı.

Kamera görüntülerinden tespit edildiler

Yapılan şikayetin ardından polis, 5 zanlının incelenen kamera görüntüleri sonrasında tespit edildiklerini. Polis, ayni gün 5 zanlının, Lefkoşa Kaza Mahkemesinden temin edilen derdest emri ışığında tutuklandığını söyledi.

Polis, mesele ile ilgili olarak tahkikatın yeni başladığını, meselede alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntülerinin yanı sıra aranan zanlı ve emareler olduğundan zanlıların 3 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

“Olayla ilgimiz yok” diyorlar…

Mahkemede söz alan zanlılar, olayla bağları olmadığını ileri sürdü.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Hale Dağlı, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.