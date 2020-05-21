Sevgi her engeli aşsın

Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği yararına yardım konseri düzenleniyor.

Dernek başkanı Günay Kibrit’in verdiği bilgiye göre, konser bu akşam saat 21.00’de Kıbrıs OnAir facebook sayfasından canlı gerçekleştirilecek.

Kibrit, sanatçıların canlı performansla katılacağı etkinlikte konuşmacıların da yer alacağını belirterek, kampanyaya destek vermek isteyen vatandaşların yayına canlı bağlanıp desteklerini yapabileceklerini kaydetti.

Yardım konserinin organizasyonunda emeği geçen herkese ve sanatçılara teşekkür eden Kibrit, “Halkımızı bu konseri izlemeye ve imkanları dahilinde destek olmaya bekliyoruz” dedi.

“Sevgi Her Engeli Aşar” diyen Kibrit, yardım konserinde Ezgi Özcan, Soner Tursoy Babutsa, Soyhan Bilgeer, Eda Girgin ve Gizem Akbil’in yer alacağını kaydetti.