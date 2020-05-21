Mecid’in suçu yok

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, Narkotik Şube ekipleri tarafından düzenlenen operasyon sonucunda 4 gram bonzai ile yakalanan Uğur Ersan Topçu kefaletle, mesele kapsamında önceden tutuklanan Mecid Yağmur ise, suçsuz olduğu anlaşıldığından mahkemeye çıkarılmadan serbest bırakıldı.

Mahkemeye meseleyi aktaran Narkotik Şube’de görevli polis memuru Hasan Selvili, 13 Mayıs 2020 tarihinde, zanlı Uğur Ersan Topçu’nun ikametgâhında uyuşturucu olduğuna dair bilgi aldıklarını ve baskın yaptıklarını söyledi. Uğur Ersan Topçu’nun şortunun cebinde 4 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde bulunduğunu anlatan Selvili, soruşturmanın tamamlandığını bildirerek, zanlının, mahkemenin uygun göreceği teminat şartlarına bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının 3 bin TL nakdi kefalet ödemesi şartı ile davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.