Makbuzlar inceleniyor

Lefkoşa’da kasiyer olarak çalıştığı marketten hırsızlık yapan Mehmet Altınöz hakkındaki soruşturma devam ediyor. Geçtiğimiz mart ayında satışlardan elde ettiği 398 lirayı çaldığı belirtilen ancak 2 ay sonra fark edilerek şikayet edilen zanlı dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada soruşturmanın devam ettiği, geriye dönük makbuzların incelendiği belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, Lefkoşa'da faaliyet gösteren Altunçay isimli markette kasiyer olarak çalışan Mehmet Altınöz’ün müşterilerden 09-20 Mart 2020 tarihleri arasında yaptığı satışlardan almış olduğu toplam 398,75 TL parayı kasadan iptal ederek şirket muhasebesine yatırmayarak çaldığını söyledi. Polis, zanlının 16 Mayıs 2020 tarihinde şikâyet üzerine tutuklanıp, hücreye yerleştirildiğini belirtti.

Soruşturmanın devam ettiğini, alınması gereken ifadeler, incelenmesi gereken kamera görüntüleri ve makbuzlar olduğunu kaydeden polis, zanlının serbest kalması halinde araştırmalarına etki edebileceğini ifade etti. Polis, soruşturma amaçlı zanlının bir gün daha tutuklu kalmasını talep etti. Talebi değerlendiren mahkeme hakkında soruşturma yürütülen zanlının bir gün daha polis gözetiminde kalmasına emir verdi.