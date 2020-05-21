Tatar, işçilere söz verdi

İbrahim DİRAN

Başbakan Ersin Tatar, kapıların yeniden açılması hususunda Güney Kıbrıs’la temas kurulacağını söyledi.

Başbakan Tatar, Güney Kıbrıs’ta çalışan Kıbrıslı Türkleri temsilen bir heyeti kabul etti. Tatar, görüşmede yaptığı konuşmada, KKTC’de son bir ayda koronavirüs vakasına rastlanmadığına, Güney Kıbrıs’ta da vaka sayısının azaldığına işaret etti ve kapıların açılması için Güney Kıbrıs ile irtibata geçilmesi gerektiğini belirtti.

“Güney Kıbrıs ile irtibat kurulması gerekmektedir. Sağlık Bakanına yetki verdim” diyen Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın da Birleşmiş Milletler aracılığıyla Güney Kıbrıs yetkilileri ile temas kurabileceğini ifade etti.

İşleri Güney Kıbrıs’ta olanların “Çok da uzun olmayacak bir süreçte” işlerine geri dönebilmesi için kapılarda geçişlerin başlaması gerektiğine inandıklarını ifade eden Tatar, “Temaslar başlayacaktır” dedi.

Bilge: Talebimiz adım atılması

Güney Kıbrıs’ta çalışanları temsilen Derviş Bilge, Güney Kıbrıs’ta çalışan 1500-2 bin kişiyi temsil ettiğini ve işlerine dönebilmeyi istediklerini söyledi.

Bilge, Güneyde çalışanlar olarak beklentilerinin, Güney Kıbrıs’taki işlerini kaybetmemek ve işlerine geri gidebilmeleri adına geçiş noktalarındaki engellerin kaldırılması için adım atılması olduğunu ifade etti.

Pilli: Göreve hazırım

Öte yandan Sağlık Bakanı Ali Pilli, Başbakan Ersin Tatar’ın direktifleri doğrultusunda, “çalışanlar, öğrenciler ve sağlık amaçlı Güney Kıbrıs’a geçişler ve Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a gelişler” için, Rum Yönetimi Sağlık Bakanlığı ile temasa başlamaya hazır olduğunu açıkladı.

Pilli ayrıca, Rum Sağlık Bakanı Konstantinos İoanno ile de temasta bulunmaya hazır olduğunu vurguladı.

