Melek anneyi kaybettik

Evlatlarına “Bana Diyalog gazetesini getirin başka bir şey istemem” diyordu

Melek anneyi kaybettik
banner432

 Son güne kadar Diyalog gazetesi okuyan ‘Melek anne’ 98 yaşında sevenlerine veda etti.
   Üçü erkek, biri kız olmak üzere 4 çocuk annesi olan Melek Andaç, yaşamını Lefkoşa’nın Kızılbaş bölgesinde sürdürüyordu.
    Melek anne 5 Ekim 1922 tarihinde dünyaya gelmiş, İngiliz sömürge idaresi, Kıbrıs Cumhuriyeti ve Barış Harekatı gibi tarihi olaylara tanıklık etmişti. Taksici Ciner olarak bilinen Hüseyin Andaç’ın eşi olan Melek Anne, ziyaretine giden evlatlarına “Bana bir Diyalog getirin başka bir şey istemem” diyordu.
   Diyalog ailesi olarak Melek annemize Allahtan rahmet, ailesine başsağlığı diliyoruz. 

Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2020, 11:37
Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Çocuk yaşta suç işlediler
Çocuk yaşta suç işlediler
  1. KIBRIS