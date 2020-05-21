Melek anneyi kaybettik

Son güne kadar Diyalog gazetesi okuyan ‘Melek anne’ 98 yaşında sevenlerine veda etti.

Üçü erkek, biri kız olmak üzere 4 çocuk annesi olan Melek Andaç, yaşamını Lefkoşa’nın Kızılbaş bölgesinde sürdürüyordu.

Melek anne 5 Ekim 1922 tarihinde dünyaya gelmiş, İngiliz sömürge idaresi, Kıbrıs Cumhuriyeti ve Barış Harekatı gibi tarihi olaylara tanıklık etmişti. Taksici Ciner olarak bilinen Hüseyin Andaç’ın eşi olan Melek Anne, ziyaretine giden evlatlarına “Bana bir Diyalog getirin başka bir şey istemem” diyordu.

Diyalog ailesi olarak Melek annemize Allahtan rahmet, ailesine başsağlığı diliyoruz.

Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2020, 11:37