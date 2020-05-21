Çocuk yaşta suç işlediler

Gönyeli’de önceki gün bir evin bahçe duvarından atlayıp bisiklet çalan İ. T. (E-18) ve S.K.(E-16) dün mahkemeye çıkarıldı. Kamera görüntüleri sayesinde yakalanan zanlıların suçlarını kabul ettikleri belirtilirken, aynı bölgede meydana gelen benzer vakalarla bağlantılarının olabileceği kaydedildi.

Soruşturmayı yapan polis, zanlıların 19 Mayıs 2020 tarihinde saat 14.00 sıralarında Gönyeli bölgesinde bulunan Emre Serdar'a ait evin bahçe kapısı üzerinden atlayarak, mülke tecavüz suçu işledikten sonra Trek marka 4300 model bisikleti çaldıklarını söyledi. Polis, zanlıların aynı gün Güzelyurt’ta tespit edilerek tutuklandıklarını belirtti. Polis, çalınan Trek makra 4300 model bisikletin zanlıların tasarrufunda bulunarak emare olarak alındığını kaydetti.

Polis, zanlıların gönüllü ifade vererek suçlarını kabul ettiklerini söyledi. Mesele ile ilgili soruşturmanın yeni başladığını, alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu kaydeden polis, ayrıca bölgede meydana gelen benzer vakaların da araştırılacağını belirtti. Polis, zanlıların soruşturma amaçlı 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.