Hayırlı tıraşlar

Ömer KADİROĞLU

Coronavirüs önlemleri çerçevesinde hizmetlerine ara veren birçok sektör dün iş başı yaptı. Bu sektörlerden olan berber ile kuaförler 66 gün sonra iş başı yapmanın telaşını yaşadı. İlk gün olmasına rağmen uzun süredir bakım yapamayan onlarca kişi berber ve kuaförlere koştu. Uzun bir aranın ardından işlerine dönen kuaför ve berberler mutluluklarını dile getirirken, bazı kısıtlamalardan yakındı.

Diyalog’a konuşan berber ve kuaförler, saç kesimi serbestken, sakal kesiminin yasak olduğunu ifade etti. Berberler “Saç keserken sıkıntı yok da sakal keserken mi sıkıntı olacak” diye sorarken, müşteriler ise “Saçımız sakalımız birbirine karıştı. Kapalılık döneminde kendi işimizi kendimiz yapmaya çalıştık ama beceremedik. Bu nedenle sakal kesimine de izin verilmeli” dedi.

Ne dediler…?

Ali Hamude (More&More hair salon)

“Uzun bir kapalılık sürecinin ardından salonlarımızı yeniden açtık. Bizim için çok zor bir süreç oldu. Devlet sadece saç kesimi ve saç bakımı yapmamıza müsaade etti. Bu işlerin dışında herhangi bir işlem yapamayacak oluşumuz bizleri daha zor bir duruma düşürecektir.

Kapalı olduğumuz sürede ödeme yapamadık ve borçlarımızı ötelemek zorunda kaldık. Daimi müşterilerimiz açtığımız andan itibaren saç kesimi ve bakımı işleri için salonumuza geldi.”

Onur Olgun (Maksim Hair Club)

“Yeniden işimizin başında olmaktan dolayı mutluyuz. Kapalı olduğumuz süreci herkes gibi bizler de evimizde beklemekle geçirdik. Açıldık ancak kısıtlı bir şekilde başladık. 30 gündür vaka görülmüyor ancak kısıtlamalar devam ediyor. Saç keserken sıkıntı yok da sakal kesersek mi sıkıntı olacak? 66 gün sonra açtığımız salonumuzda hem bayram haftası hem de 66 günlük kapalılığın yoğunluğu yaşanıyor. Fiyatlarda bir değişiklik yapmadık ancak tedbir amaçlı kullanılan malzemeler arttığı için fiyatlarda bir yeniliğe gidilecektir.”

Bülent Çapar (Boğaz Hair Club)

“Uzun bir kapalılık sürecinin ardından randevulu sistemle tedbirler çerçevesinde işimizin başındayız. Bu süreçte müşterilerimiz çok mağdur oldu ve bunu gidermek için çalışmalarımızı kaldığımız yerden sürdürüyoruz.

Kapalılık sürecinde evde bekleyerek zaman geçirdik. Geçimimizi devletten de aldığımız destekle sağladık. Açtığımız saatten itibaren çok arayan ve randevu alan insan oldu.

Açılımlar kısıtlı bir şekilde gerçekleşti ve sadece saç tıraşı yapıyoruz. Biz zaten normal zamanda da hem müşterilerimizin hem de kendi sağlığımızı düşünerek sürekli dezenfekte ve hijyenik bir şekilde çalışıyorduk.”

Mehmet Kanatlı (Soner Berber)

“66 gün sonra işimin başındayım ve mutluyum. Kapalılık sürecinde evdeydik ve sıkıntılı bir süreç geçirdik. Açtığımız saatten bu yana bayağı bir müşteri trafiği oldu. İşlerimizi yeniden rayına oturtmak için yoğun bir şekilde çalışacağız.”

Soner Tekeli (Soner Berber)

“İşimizi ve müşterilerimizi çok özlemiştik. Kısıtlı bir açılım oldu ve bu işlerimizi olumsuz etkiliyor. Açılım yaparken gereken tüm hijyen tedbirlerimizi aldık. Önceden kullan at ürünler kullanıyorduk şimdi de devam edeceğiz. Ancak önceden tanesi 40 kuruşa aldığımız kullan at ürünleri şimdi bir liradan satılıyor. Fiyatlarımızda yüzde 30’luk bir artış yapmak zorunda kaldık. Çünkü tedbirler kapsamında müşteri başına 8 liraya mal olan ürünler kullanıyoruz. Bizler de mecburen fiyat artışı yaptık.”

Sevilay Hacı (Sevilay Kuaför)

“Uzun bir kapalılık sürecinin ardından tekrardan salonlarımızı açtık. Hükümetin belirlediği kurallar çerçevesinde gerekli tüm tedbirlerimizi alarak hizmet vermeye devam ediyoruz. Şu anda randevulu çalışmaya başladım. 50 yıldır kuaförlük yapıyorum ve işime güle oynaya çok sevinçli bir şekilde geldim. Bu süreci çok şükür olsun ki sağlıklı bir şekilde geride bıraktık.”

Doğukan Akınsel (Müşteri)

“Nihayet berberler açıldı ve saçlarımı kestirmeye geldim. 66 günlük süreçte evde kendim saçlarımı kesmeye çalıştım ancak olmadı. Her işi ustasına bırakmak gerektiğini öğrendim. Bundan sonra berberime eskiden olduğu gibi düzenli olarak geleceğim. Sakal tıraşı şu anda yasak olduğu için onu da evde kendim yapacağım. Sakal tıraşının da berberler tarafından yapılması gerekiyor. Bu nedenle serbest bırakılmasını istiyoruz.”

Mehmet Ömerağa (Müşteri)

“Saç sakal bir birine karıştı. Berberlerin kapalı olduğu dönemde saçlarımı kendim kesmeyi denemedim ancak pişman oldum. Çünkü beceremedim ve kötü bir tablo ortaya çıktı.

Berberler açıldı ve hemen saçlarımı kestirmeye geldim. Çok şükür bu yükten kurtuluyorum. Sakal tıraşı henüz yasak ancak onun da biran önce serbest bırakılmasını istiyoruz.”

Hayat normale dönüyor

Öte yandan berber ve kuaförlerin yanı sıra plajlar, büfeler, restoran, kafe, pastaneler, barlar, köy kahveleri, internet kafeler de açıldı.

Çocuk parkları ise Cumartesi günü açılacak.

Spor salonları da 27 Mayıs Çarşamba günü faaliyete başlayacak.

Sektörlerin iş başı yapmasının yanı sıra gece sokağa çıkma yasağının saatleri de dün itibarıyla kısaldı.

Buna göre, gece sokağa çıkma yasağı artık gece yarısı 00.00’de başlayacak, sabah 06.00’da bitecek.

Toplu ibadet yasağı bayram namazının da kılınacağı Pazar günü kalkacak.