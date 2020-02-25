Sevim Erdal’ın kişisel sergisi Girne’de açıldı

Sanatçı Sevim Erdal’ın, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı yararına düzenlediği “Hope-Umut” adlı kişisel sergisi, Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nde açıldı.

Verilen bilgiye göre, resim, heykel ve seramik gibi 40 parça eserden oluşan “Hope” adlı sergide yer alan eserlerin satışından elde edilecek gelirin bir kısmı, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’na bağışlanacak.

Sergi, 4 Mart’a kadar hafta arası 10.00-17.00, cumartesi günü ise 10.00-15.00 saatleri arasında sanatseverler tarafından ziyaret edilebilecek.



