Pist temizlenmedi zemin kaygandı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen 3 kişinin öldüğü uçak kazasına ilişkin tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edilen kaptan pilot Mahmut Arslan tutuklandı. İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasına ilişkin soruşturma kapsamında kaptan pilot M.A. tutuklandı. Kaptan pilot hakimlikteki sorgusunda pistin gerekli periyodik temizliği yapılmadığını ve kaygan zemin oluştuğunu savundu. Öte yandan, “Kule hiçbir şekilde ‘inmeyin’ diye talimat vermez. Biz almış olduğumuz verilere göre, inip inmeme hususunda değerlendirme yaparız” ifadelerini kullandı.

İfadesi ortaya çıktı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, 5 Şubat'ta 177 yolcu ve 6 mürettebatın bulunduğu İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayollarına ait yolcu uçağının pistten çıkması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilerek Anadolu Adalet Sarayına getirilen kaptan Pilot Mahmut Arslan'ın hakimlik işlemleri tamamlandı.

Anadolu 5. Sulh Ceza Hakimliği, kaptan pilotun "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Kaptan pilot hakimlikteki sorgusunda pistin gerekli periyodik temizliği yapılmadığını ve kaygan zemin oluştuğunu savundu. Öte yandan, “Kule hiçbir şekilde ‘inmeyin’ diye talimat vermez. Biz almış olduğumuz verilere göre, inip inmeme hususunda değerlendirme yaparız” ifadelerini kullandı. Şüpheli Mahmut Aslan hakimlikteki sorgusunda şunları söyledi:

“İzmit semalarında havadan dolayı kaçınma yaşadık. Yeşilköy bizi Marmara Denizi üzerine doğru yönlendirdi. Sorumlu kaptan pilot olarak ben görevliydim.

Yalova hizalarında kuvvetli bir yıldırım çarptı. Bu önemli bir olaydır. Uçakta cihaz kaybına ve uçağın sisteminin bozulmasına sebep olabilir. Hava şartlarından dolayı 06AILS başlangıç noktasında direkt rota istedik. Muhtemelen karşıdaki kişi ses tonumdan stresimi anlayarak talebi kabul etti.

İniş hazırlıklarına başladık ve alçaldık. Yardımcı pilot İngilizce olarak uçağa yıldırım çarptığını teknik departmana bildirdi. İniş sırasında 06 AILS sinyallerini kurduk, Sabiha Gökçen'e iniş için Yeşilköy Sabiha Gökçen kuleye aktardı. *Kule önümüzdeki trafiğin pisti pas geçtiğini söyledi. Bizim inmememiz için bir sebep değildi. Kule hiçbir şekilde ‘inmeyin' diye talimat vermez. Biz almış olduğumuz verilere göre, inip inmeme hususunda değerlendirme yaparız.”

Pistin periyodik temizliği yapılmamıştır

Aldıkları verilere göre inip inmeme hususunda değerlendirme yaptıklarını söyleyen pilot sorgusunda şöyle dedi;

Firmamız 15 knot'dan yüksek kuyruk rüzgârlarında inmememizi belirtmiştir. Olay günü uçağımın kuyruk rüzgârı 14 knot'tur ve inmememiz için bir engel teşkil etmez.

Emniyetli bir şekilde inişimi yaptım. Sert bir iniş olmadı. Uçakta yavaşlamayı hissettim. Tekerlek izlerinin periyodik olarak temizlenmesi gerekir, yoksa kayganlaşmaya neden olur.

Olay günü de bu nedenle uçağımın kaydığını düşünüyorum. Ağır bir şekilde yaralandım. Benim buradaki kusurum yıldırım nedeniyle iniş hususunda emniyetli bir şekilde yere inmektir.

Hızım normal sınırındaydı. Bu kazanın meydana gelmesinde Sabiha Gökçen Meydan İşletmesi AIP yayınında belirttiği kurala uymamıştır.

Pistin gerekli periyodik temizliği yapılmamıştır ve kaygan zemin oluşmuştur. Ayrıca pistlerde suyun drenajı için gerekli asfalt düzeni bulunmamaktadır.

Pistin sonunda stopway alanının bulunmaması ve uçurumun bulunması bu kazanın meydana gelmesindeki hatalar zinciridir.

Yardımcı pilot ikaz etmedi

Tüm anormalliklerin gözleminin yardımcı pilota ait olduğunu söyleyen kaptan pilot, “İniş yaptıktan sonra uçağın hızını takip etmem mümkün değildir. Bu görev yardımcı pilota aittir. Yardımcı pilot tarafından ikaz edilmedim. Bu nedenle 6 saniye sonra fark edince frenleme yapmış olabilirim” dedi.