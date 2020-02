İlaçlama hızlanacak

Değirmenlik Belediyesi Sağlık Şubesi, haşere mücadelesine hız kazandırmak amacıyla sözleşme imzaladı.

Yapılan açıklamaya göre, Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler bu bağlamda dün “001/2020 Sayılı Haşare Mücadelesi Mal (İlaç) Alım İhalesi”ni kazanan Cyprus Pest Control Ltd. ve Tamçağ Trading Ltd. ile imzalanan sözleşmeyle Sağlık Şubesi ekiplerine ilaç takviyesi sağladı.

Sözleşmelere, Karavezirler’in yanısıra Tamçağ Trading Ltd. adına Ebru Çeneli ve Cyprus Pest Control Ltd. adına Murat Şanyol imza attı. Sözleşmelerin imzalanması sırasında Değirmenlik Belediyesi Sağlık Şubesi Sorumlusu, Veteriner Hekim Şifa Berkan ile İmar ve Bayındırlık Şubesi Sorumlusu Fikriye Bekar da hazır bulundu.

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, ihalede emeği geçen ve imza koyan herkese bölge halkı adına teşekkür etti.