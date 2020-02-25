Tehlike çanları çalıyor

Emir ERTORUN

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu dün Teberrüken Uluçay başkanlığında toplandı. Genel Kurul’un, onaya sunuşlar kısmında, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesinin, ivedilikle görüşülen “Birleştirilmiş Barış Harekatından Önce Yabancılardan Sözleşme ile Satın Alınan Taşınmaz Malların Kaydını Düzenleyen (Değişiklik) Yasa Önerisinin Genel Kurulda Üçüncü Görüşmesine ilişkin tezkeresi” okundu ve oybirliğiyle kabul edildi.

Arıklı: DAÜ’de partizanlık yapılıyor

Cumhuriyet Meclisi İç Tüzüğü’nün 62. maddesine göre söz alan YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, DAÜ’deki gelişmelere değindi. Arıklı, DAÜ’de yaşananların kendilerini derinden üzdüğünü ifade ederek, ülke ve Mağusa için hayati önem taşıyan DAÜ’nün diğer üniversitelerden geri kalmaya başladığını ve DAÜ için tehlike çanlarının çaldığını savundu.

Arıklı, siyasileri DAÜ’de partizanlık yapmakla suçlayarak, “Necdet Osam’ın rektörlüğe siyasi darbe ile geldiğini ve siyasi darbe ile gittiğini” savundu. Arıklı, DAÜ VYK Başkanı Erdal Özcenk’in orada partizanlık yapılmayacağını söylediğini ama DAÜ’nün KTHY gibi yapılacağını savundu.

Arıklı, “DAÜ’de seçimlere müdahil olmayın, partizanlık yapmayın” diyerek, konuşmasını tamamladı.

Çavuşoğlu: DAÜ’nün siyasetle gündeme gelmesi yanlış

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu da, DAÜ’nün siyasetle gündeme gelmesinin yanlış olduğunu, tartışmaların DAÜ’nün yaşatılması, geliştirilmesi ve daha iyiye götürülmesi amacıyla olması gerektiğini ifade ederek, DAÜ’de geçmişte birçok sorunlar yaşandığının unutulmaması gerektiğini, o gün ekonomik akılla adımlar atılmasaydı bugün DAÜ’nün olmayacağını kaydetti.

Çavuşoğlu, DAÜ’de bulunan maddi kaynakların sadece maaşları karşılayacak bir ücret olduğunu ifade ederek, DAÜ’ye siyaseten bakmadıklarını, ülkenin lokomotifi olması gerektiği görüşüyle tamamen üniversite sektörüne örnek olacak şekilde yaşamını sürdürmesi amacıyla baktıklarını vurguladı.

Çavuşoğlu, DAÜ’de yeni bir sistemin tartışılması gerektiğini de ifade ederek, “DAÜ hepimizin. Gelen artış yapacak, giden artış yapacak, devlet de karşılayacak… Yok öyle bir şey! Denk bütçe yapılacak. DAÜ’yü maceraya sürükleyecek bir siyasi adım atmamı benden kimse beklemesin” diye konuştu.

Angolemli: Tahlili Çin’e gönderseydiniz

TDP Gazimağusa Milletvekili Hüseyin Angolemli de, koronavirüsle ilgili konuşarak, hükümeti, “bu hastalığın tahlilinin bile ülkede yapılamaması” konusunda eleştirdi. Şüpheli vakada tahlilin Ankara’da yapıldığını hatırlatan Angolemli, “Çin’e gönderseydiniz” dedi.

Angolemli, ülkede birçok yabancı öğrenci ve çalışan olduğunu, bu konuda ne gibi çalışmalar yapıldığını, ne gibi önlemler alındığını sordu. Prof. Dr. İbrahim Benter’in koronavirüse çare olacak çalışmalarıyla ilgili açıklamalarını anımsatan ve Ankara’ya çağrıldığını ifade eden Angolemli, hükümetin bu profesörle konuşup konuşmadığını sordu.



Pilli’den Angolemli’ye cevap

Sağlık Bakanı Ali Pilli de, bakanlık olarak koronavirüse karşı her geçen gün daha ileri tedbirleri aldıklarını ve bu tedbirleri artırdıklarını ifade ederek, hastanede tüm ekiplerin bu tip vakalara karşı oluşturulduğunu kaydetti.

Pilli, koronavirüs tahlili için ülkede gerekli araç ve kitlerin bulunduğunu ancak olası vakaları Dünya Sağlık Örgütü’nün de önerdiği bir merkez olan Ankara Hıfzısıhha'ya gönderme kararları olduğu için oraya gönderdiklerini anlattı. Pilli, “İnşallah olmaz ama olursa bundan sonra burada yapabiliriz” dedi.

İvedilik tezkeresi onaylandı

Konuşmaların ardından “Çıraklık ve Meslek Eğitimi Yasa Tasarısı’nın” ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkere okundu ve oy birliğiyle kabul edildi.

Yasa önerisi geri çekildi

Cumhuriyet Meclisi, dünkü toplantısının gündeminde yer alan “Birleştirilmiş Barış Harekatı’ndan Önce Yabancılardan Sözleşme ile Satın Alınan Taşınmaz Malların Kaydını Düzenleyen (Değişiklik) Yasa Önerisi” komiteye geri çekti.

Yasa önerisinde yapılan düzenlemeleri Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi Başkanı UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu okudu. Hasipoğlu, yasa önerisinin komitede oy birliğiyle kabul edildiğini söyledi.

Girne’de 400, Gazimağusa’da 201 başvuru

Hasipoğlu, bu yasanın adı gibi Barış Harekatı’ndan önce yapılan satış anlaşmalarını kapsadığını ifade ederek, bu konuda Girne’de 400, Gazimağusa’da da 201 adet başvuru bulunduğunu kaydetti. Bu yasa ile başvuru yapanlara, dava açanlara, devam eden davalarla hukuki bağı bulunanlara 120 gün süre verildiğini ifade eden Hasipoğlu, bu yasa ile sadece evrak değil, çevre şahadetinin de geçerli olabileceğini, taktirin yine yüce mahkemede olacağını kaydetti.

Hasipoğlu, bu konuda sahte bir belge, evrak, uydurma bilgi, hileli durum da varsa ve tespit edilmesi halinde başvurunun iptali ve 20 yıla kadar hapis cezası bulunduğunu belirtti.

Ataoğlu: Yeniden değerlendirilmesi gerek

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu da, yasa önerisine yönelik değerlendirmeler yaparak, mal sahipleri ve mallarla ilgili başvurular ve gazetelere verilecek ilanlarla ilgili yorumlarda bulundu ve bu konuda istedikleri değişiklikleri göremediklerini kaydetti.

Ataoğlu, bu konuda yeni başvurulara “kapının gındırık” bırakıldığını ifade ederek, tasarının yeniden değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Arıklı: Anayasa Mahkemesi’ne götüreceğiz”

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı da, bu konuda endişelerini dile getirerek, bu konuda 601 başvuru olduğunu, bu yasa önerisi ile de orijinal olmayan evrakla yer talep etmenin kolaylaşacağını ifade ederek, bu konuda yasal olarak Meclis’in müdahil olmasına karşı olduklarını kaydetti ve YDP olarak bu konuyu Anayasa Mahkemesi’ne götüreceklerini kaydetti.

Baybars: Yeni bir dağıtım yok

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars da, muhalefetin iktidarı araştırabileceğini eleştirebileceğini ancak bunun doğru bilgiler üzerinden olması gerektiğini ifade ederek, görevde oldukları süre içerisinde yeni bir arazi dağıtımı yapmadıklarını ancak geçmiş dönemlere ait hak sahibi yapılmış ancak verilmeyen yerleri hak sahiplerine verdiklerini kaydetti.

Baybars, amaçlarının gençlerin yerlerinde kalması göç etmemesi olduğunu belirterek, gerekli araştırmaların yapıldığını ancak yeni bir dağıtım olmadığını belirtti.

Kırsal kesim arsaları için herkesin başvuru yapabileceğini ve yasada o köyde ikamet etmek mecburiyeti olmadığını ancak orada ikamet etmenin artı puan olduğunu anlatan Baybars, şans oyunları yasasında ise kaç ön izin verilebileceğinin yazdığını ve şu an için kotanın dolu olduğunu kaydetti.

Özyiğit: 40 yıl sonra malını alabildi

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit de, yasa önerisi üzerine söz alarak, 1974 öncesi ailesinden birinin Rum’dan mal aldığını ancak üzerine kayıt alamadığı için yaşadığı sıkıntıları anlattı ve orijinal belgelerle sürdürülen mücadele sonunda 40 yıl sonra malın alınabildiğini belirtti.

Angolemli: Böyle yasa mı olur?

TDP Gazimağusa Milletvekili Hüseyin Angolemli de, yasa önerisinin orijinal belge, fotokopi, şahadet içerdiğini ifade ederek, “Böyle bir yasa olur mu” diye sordu.

Angolemli, bu yasanın yanlış olduğunu ifade ederek, yasanın ısrarla geçirilmek istenmesini anlamadığını söyledi ve “50 sene geçti aradan, kimdir bunlar, nerden çıktılar” dedi, yasanın elden geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Yeniden kürsüye gelen komite başkanı, UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu da, yapılan yapıcı eleştiriler için teşekkür ederek, yasa tasarısında fotokopinin yer almadığını, ispat kurallarının belli olduğunu, esas yasada da bunların yer aldığını, yeni bir başvuru imkanı verilmediğini, mevcut başvuruları içerdiğini kaydetti.

Benzer bir yasanın Güney Kıbrıs’ta da yapıldığını ifade eden Hasipoğlu, bugün Meclis’te tartıştıkları yasanın 2018’den beridir tartışıldığını, bugün eleştiri yapan milletvekillerinin neden mutfakta çalışırken değil de bugün burada bu tartışmayı yaptığını anlamadığını ifade etti.

Konuşmaların ardından yasa önerisi komiteye geri çekildi.

Dilekçe ve ombudsman komitesi raporları görüşüldü

Cumhuriyet Meclisi’nde dün son olarak Dilekçe ve Ombudsman Komitesi raporları görüşüldü.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplantısı tamamlandı. Genel Kurul bugün saat 10.00’da yeninden toplanacak.