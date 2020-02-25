Yeni strateji

Kapalı Maraş’ın açılması “tehdidi” ve “Maraş’ın kaybedilmesi riski” karşısında Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in başlattığı uluslararası girişimlere, ana muhalefetteki Komünist AKEL de destek veriyor.

AKEL, hem uluslararası alanda hem de Kıbrıs Türk siyasi parti ve örgütleri ile mektup ve temas trafiği başlatıyor.

Haravgi’nin haberine göre, AKEL; BM Genel Sekreteri’ne ve Güvenlik Konseyi’nin beş daimi üyesine mektup gönderme, Avrupa Sol Grubu aracılığıyla Avrupa Parlamentosu’ndan karar çıkartma ve hâlihazırda Maraş açılımına tepki gösteren Kıbrıs Türk siyasi partileri ve örgütleri ile temas inisiyatifi alıyor.

Maraş Açılımı’nın ele alındığı geçen haftaki yuvarlak masa toplantısına katılan Türkiye Barolar Birliği’nin, Kapalı Maraş’ın açılmasının Güvenlik Konseyi kararlarına aykırı olmadığı ve açılımın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nce (AİHM) tanınan Taşınmaz Mal Komisyonu üzerinden yapılacağı sonucuna vardığı belirtilen haberde “Maraş’ın kaybedilme tehlikesi eşikte” ifadesine yer verildi.

AKEL’li “Maraş Belediye Başkanı” Simos Yoannu, Fileleftheros’a yaptığı açıklamada “Mağusa’nın kapalı kenti” diye nitelediği Kapalı Maraş’ın Kıbrıs Türk idaresi altında açılmasının, 550 ve 789 sayılı BM kararlarına aykırı olduğunu iddia etti.

Simos Yoannu “bu şartlar altında dönenler, mülkleri işgal rejimi makamlarının sorumluluğu altında olacağından, sahte devleti tanımak zorunda kalacaklar. Böyle bir hareket Kıbrıs sorununun mezar taşı olacak. Maraş’a dönüş sadece BM himayesi altında olabilir” ifadesini kullandı, şöyle devam etti:

“Ay Yorgi’den Ay. Memnona’ya kadar bütün Maraş halkının sorumlusu belediyemizdir. Kabul edilebilir tek çözüm, kapsamlı çözümden önce iyi niyet önlemi olarak, yasal sahiplerinin Kapalı bölgeye BM himayesinde dönmesidir. Belediyemiz, Maraş’ın son yıllarda toprakla ilgili bütün çözüm planlarında yer alan bölgelerinin, Kıbrıs Rum idaresi altına verilmesini talep edecek.”