‘Testleri sürüyor’

Çin'in Rusya Büyükelçisi Zhang Hanhui, corona virüsü için aşının bulunduğunu ancak piyasaya çıkması için son testlerinin yapılmasının beklendiğini duyurdu. Çin'in Rusya Büyükelçisi Zhang Hanhui, SARS benzeri corono virüse ilişkin önemli bir açıklama yaptı.

Hanhui, Çinli araştırmacıların corona virüse (Covid-19) bir aşı geliştirdiklerini duyurdu.

Rus Interfax haber ajansına göre, Büyükelçi Hanhui ilacın ilk testlerde başarı gösterdiğini söyledi.

Rusya Büyükelçisi Hanhui, " Çin halihazırda bağışıklık gösteren bir aşı geliştirdi. Ancak ilaç henüz ilk aşamalarda bu nedenle testler devam ediyor" dedi. Rusya Büyükelçisi, Çinli yetkililerin Sovyet Rusya'dan kalma bir ilacı da denediklerini aktardı.

Son 24 saatte 150 kişi yaşamını yitirdi

Öte yandan Çin'de başlayan corona virüsü salgını dünya genelinde 79 bin 434 kişiye bulaştı. Toplam ölü sayısı 2 bin 619 oldu. Salgında son 24 saatte 150 kişi yaşamını yitirdi, 409 yeni vaka saptandı. Çin'de salgınla mücadele için 14 milyar dolarlık kaynak ayrıldı.

İran'da 50 ölü iddiası

Bu arada İran'ın yarı resmi haber ajansı İLNA sadece ülkenin Kum kentinde corona virüsü nedeniyle 50'den fazla insanın öldüğünü paylaştı. Ancak İran resmi makamları bu iddiayı yalanladı.

İran devlet televizyonunda yayınlanan habere göre ise, Sağlık Bakanı Said Nemeki, Kovid-19 vakalarına ilişkin Meclis'e bir rapor sundu.

Nemeki'nin sunduğu raporda, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 12'ye, virüsün bulaştığı kişi sayısının da 47'ye çıktığı belirtildi.

Dört ülkede daha görüldü

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte salgın nedeniyle 150 kişi hayatını kaybetti, 409 yeni vaka tespit edildi. Corona virüsü son olarak Afganistan, Kuveyt, Bahreyn ve Irak'ta görüldü.

Virüs yayılmaya devam ediyor

Bahreyn Sağlık Bakanlığı, İran'dan dönen bir kişide yeni tip corona virüsü (Covid-19) görüldüğünü ve bunun ülkede tespit edilen ilk vaka olduğunu açıkladı.

Kuveyt Sağlık Bakanlığı, İran'ın Meşhed kentinden gelen 3 kişide yeni tip corona virüsü tespit edildiğini duyurdu.

Afganistan'da ülkede bir kişide corona virüsünün tespit edildiğini paylaştı.

Ayrıca ülkede en az 10 kişinin de corona virüsü nedeniyle karantinaya aldığı belirtiliyor. Afganistan, Kuveyt, Bahreyn ve Irak'ta virüs tespit edilenlerin İran'dan geldiği belirtiliyor. Irak'ın Necef kentinde İran'dan gelen bir öğrencide corona virüsü tespit eldi.

50 bin kişi karantina altına alındı

Corona virüs salgını Avrupa'da da yayılıyor. İtalya'da yedinci ölüm yaşandı. İtalya'da 11 kasabada 50 bin kişi karantina altına alındı. İtalya'da bazı bölgelerde halk stok yapmak için marketlere akın etti. Avusturya İtalya ile tren seferlerini durdurdu. Avrupa Birliği de yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele için 230 milyon euroluk yardım paketini kabul etti. İtalya genelinde toplam virüslü hasta sayısı 157 olurken, yedinci ölüm gerçekleşti. Ülkedeki virüs salgını nedeniyle Venedik Karnavalı ile Lombardiya ve Veneto bölgelerindeki spor etkinlikleri iptal edildi. İtalya'da 11 kasabada 50 bin kişi karantina altına alındı. Lombardiya ve Veneto bölgelerinde özel izin olmadan yerleşim birimlerini terk etmek yasaklandı. İtalyan yetkililer, yeni tip corona virüsünün ülkenin başka bölgelerine yayılmasını önlemeye çalışıyor. Komşu ülkeler, İtalya sınırına ilişkin güvenlikleri artırma kararı aldı. Avusturya, İtalya ile tren seferlerini durdurduğunu açıkladı. İngiltere'de de 4 kişinin yeni tip corona virüsü nedeniyle hastanelere başvurduğu açıklandı. Japonya'da iki hafta karantinada tutulan yolcu gemisinde 32 İngiliz vatandaşı bulunuyordu.