Son oyun sahnelendi

İskele Belediye Tiyatrosu’nun düzenlediği tiyatro günleri Güzelyurt Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun oyunuyla "OKB" sona erdi.

İskele Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, tiyatro günleri, 27 Mart’ta İskele Belediye Tiyatrosu’nun ‘Kapı Çalıyor’ isimli oyunuyla başlamıştı.

İskele Belediye Tiyatrosu Yönetmeni Sami Yakar, Tiyatro Günlerinin kapanışında yaptığı konuşmada, kendilerine bu fırsatı veren İskele Belediyesi’ne ve Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’na teşekkür etti.

Bu yıl ilk kez düzenlemelerine rağmen çok güzel geri dönüşler aldıklarını ifade eden Yakar, İskele AKM’yi her dolduran izleyicilere, tiyatro severlere teşekkür etti.