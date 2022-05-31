"Batmış ülkenin yeni gündemi: 3 koruma"

Meclis Başkanı Zorlu Töre’nin 3 yakın koruma talep etmesi, iki saat gecikmeli toplanan Meclis’in yeni gündem maddesi oldu.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman "Meclis Başkanı kendini tehdit altında mı hissediyor ki özel koruma istiyor” şeklindeki sorusu üzerine Zorlu Töre kürsüye çıkarak savunma yaptı.

“Bana katillik bastılar, gittiğim birçok yerde ‘faşist, mezarcı gene buraya geldi şeklinde ağır ifadeler vardır” diyen Töre, Başbakan olduğu dönemde Erhürman’ın yanında koruma olduğunu söyledi. Töre “Korktuğum için değil ama Meclis Başkanlığı’nın da bir itibarı vardır” diyerek, koruma talebini güçlendirmeye çalıştı.

Halkın gündemi ekonomi, siyasilerin ‘koruma talebi’

Kuzey Kıbrıs’ta hayat pahalılığı, akaryakıt zammı, tüp gaz krizi halkın gündemini oluştururken, siyasi arenada ‘koruma talebi’ tartışması yaşandı.

Meclis Genel Kurulu’nun dünkü toplantısına damga vuran konu Töre’nin polis genel müdürlüğünden 3 yakın koruma talep etmesi oldu. Mecliste konuşan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürnan, “Meclis Başkanı kendini tehdit altında mı hissediyor ki özel koruma istiyor” şeklindeki soru sordu.

Erhürman: Hakkı yok

Erhürman “Sayın Töre 3 koruma talep etti. Mevzuatımızda Meclis Başkanı’nın koruma talep etmesi de yok. Ben kendi memleketimde, kendi insanımdan korkmam, talep de etmem. Bana da hak verildi, istemedim. Daha önceki Başbakanlar da mevzuata göre hareket etti. Eski Cumhurbaşkanı ve Başbakanların böyle bir hakkı var ama Meclis Başkanları’nın yok” dedi.

Töre: Hedef gösterildim

Erhürman’ın ‘koruma eleştirilerine’ yanıt veren Meclis Başkanı Zorlu Töre, CTP Milletvekillerinin çeşitli açıklamalarıyla kendisini hedef gösterdiği için ‘itibar kaybına’ karşın buna ihtiyaç duyduğunu iddia etti.

Töre’nin konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Sizin vekiliniz (Erhürman’a hitaben) bana katillik bastı, diğeri mecliste flama astı ve bana ‘faşistsin’ dedi. Gittiğim birçok yerde ‘faşist, mezarcı gene buraya geldi’ şeklinde ağır hakaretler yaptılar. Korktuğum için değil ama Meclis Başkanlığı’nın da bir itibarı vardır. Bu meclisin de bir itibarı vardır. Yakın koruma maksadı ile görev yapmıyorlar, sadece eşlik ediyorlar, gittiği yerlerde yardımcı oluyorlar. Sizin de yanınızda Başbakan olduğunuz dönemlerde koruma vardı, korkuyor muydunuz? Ferdi Sabit Soyer ve Mehmet Ali Talat’ın yanında hala polisler var… Meclis Başkanı Sibel Siber’in de yanında koruması var. Bunlar bir nevi yakın koruma altında verilen prestijli birtakım çalışma. Geçmiş dönemde de böyle bir uygulama oldu. Sizin vekilleriniz bana ‘katil’ diye suçlama yapıp hedef gösterecek ve bunu normal mi karşılayacaksınız? Dikmen Belediye Başkanı da bana hakarette bulunuyor. Ben de ona ‘şerefsiz adam’ dedim ama başlangıcı yapan oydu! Vekillerinize sahip çıkın, ‘kahrolsun faşizm, kahrolsun komünizm, kahrolsun emperyalizm.”

Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2022, 10:13