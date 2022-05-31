Güneye kaçtığı düşünülüyor 

Suna ERDEN

Rutin kontroller kapsamında Lefkoşa-Girne denetim yapan polis memurlarının aracına ateş açılması olayıyla ilgili soruşturma devam ediyor. Olaydan sonra kayıplara karışan Salih Mavideniz henüz bulunamadı. Mavideniz’in yasa dışı yollardan Güney Kıbrıs’a kaçtığı düşünülürken, olayda kullanılan silaha da ulaşılamadı.

Meydana gelen olayın ardından tutuklanan Muhammet Mavideniz ile Fırat Tuğalp teminata bağlanırken, aranan şahsın ve silahın bulunmamasından dolayı soruşturmanın devam edeceği belirtildi.

Olay sırasında araçta olan ancak silahlı saldırıya karışmadığı belirlenen Fırat Tuğalp, polisin ihtirana uymamam suçundan yurt dışına çıkış yasağı şartı ile serbest bırakılırken, Muhammet Mavideniz tutuklu yargılanmak üzere 2 ayı aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderildi.

Ne olmuştu

Girne-Lefkoşa anayolunda 12 Mayıs akşam saat 22.30 sıralarında denetim yapan polis ekipleri,

Lefkoşa’ya doğru seyreden FM 849 plakalı Van araca ‘dur’ ihtarı yapmıştı.

Dur işaretine uymayan araç sürücüsü, Boğaz bölgesinden Dikmen’e doğru gitmeye başlamıştı.

Ekipler durumdan şüphelenerek kaçan aracın peşine düşmüştü. Dikmen’den Taşkent’e giden yola giren araçtaki şahıslar, 2 görevli memurunun aracına testere, kriko, cam şişe fırlatmıştı. Ayrıca polis aracına 2 el ateş açılmıştı.

Karanlık ormanda aracı park eden zanlılar koşarak kaçmaya çalışmıştı.

Fırat Tuğalp ve Mavizdeniz’in Haspolat bölgesinde yakalanmıştı. Araçta olduğu tespit edilen ancak kaçtığı belirtilen Salih Mavideniz ise aranan şahıs ilan edilmişti.