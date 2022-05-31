Kabul etmiyorlar

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da trafik denetimi yapan polis ekipleri, bir araçta uyuşturucu madde ele geçirdi. Araç sürücüsü Mehmet Akgün ile yanında yolcu olarak bulunan Özgür Uzundal ve Zafer Dalkıran gözaltına alındı.

Haklarında uyuşturucu madde tasarrufu suçundan soruşturma başlatılan zanlılar Mehmet Akgün, Özgür Uzundal ve Zafer Dalkıran dün tutuklama talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlıların bulunduğu aracın kontrol amaçlı durdurulduğu esnada Zafer Dalkıran’ın uyuşturucu maddeden kurtulmaya çalıştığı açıklandı. Araçta ele geçirilen 4 gram metamfetamin türü uyuşturucu maddenin analize gönderileceği belirtildi.

Poşeti saklamaya çalıştı

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Mahir Türe, 29 Mayıs 2022 tarihinde, Gazimağusa’da, Trafik Şube ekipleri tarafından bir aracın kontrol amaçlı durdurulduğunu söyledi. Polis, bu esnada araçta bulunan Zafer Dalkıran’ın bir poşeti aracın alt kısmına doğru attığının tespit edildiğini belirtti. Polis, poşette yapılan kontrolde, içerisinde 4 gram “metamfetamin” türü uyuşturucu madde tespit edildiğini açıkladı. Polis, Zafer Dalkıran ile araçtaki diğer zanlılar Mehmet Akgün ve Özgür Uzundal’ın gözaltına alındığını belirtti. Polis memuru Mahir Türe, zanlıların aleyhlerine getirilen uyuşturucu madde suçunu kabul etmediklerini ifade etti.

Polis, zanlılar hakkında soruşturma başlatıldığını, uyuşturucu maddenin devlet kimya laboratuvarına analize gönderileceğini, ayrıca maddenin sarılı olduğu naylon poşet üzerinde parmak izi araştırması yapılacağını belirtti. Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlıların ilk etapta 3 gün süre ile tutuklu kalmasına emir verdi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Gündüz, zanlıların, 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.