Gerilim iyi değil

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da yaşayan Türkmenistan uyruklu Atacan Jurakuliyev eşini darp ettiği gerekçesiyle gözaltına alınarak dün mahkemeye çıkarıldı. Atacan Jurakuliyev’in, tartıştığı eşinin boğazını sıktığı, ardından saçlarından sürüklediği iddia edildi. Ancak zanlı ifadesinde eşinin boğazını sıktığını kabul ederken, saçlarından sürüklemediğini öne sürdü.

Ciddi darp suçlamasıyla mahkemeye çıkarılan zanlı ileride yargılanmak üzere teminata bağlandı. Mahkemenin öngördüğü 5 bin TL nakit teminat şartını yerine getiren zanlı yargılanıncaya kadar özgür kaldı.

Boğazını sıktığını kabul etti

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru İbrahim Çangaroğlu, zanlı Atacan Jurakuliyev’in 29 Mayıs 2022 tarihinde, ikametgâhı içerisinde, tartıştığı eşinin boğazını sıktığını ve saçlarından sürükleyerek ciddi şekilde darp ettiğini açıkladı. Polis, Atacan Jurakuliyev’in şikayet üzerine ciddi darp suçlamasıyla tutuklandığını belirtti.

Polis, sorgulanan Atacan Jurakuliyev’in eşinin boğazını sıktığını kabul ettiğini ancak saçlarından sürüklemediğini iddia ettiğini aktardı.

Polis memuru İbrahim Çangaroğlu, soruşturmanın tamamlandığını bildirdi ve zanlının, uygun teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Gündüz, zanlının, 5 bin TL nakit teminat yatırması ve KKTC vatandaşı bir kefilin 75 bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesi şartı ile davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.