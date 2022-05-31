Bölge halkı tepkili

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı Dörtyol köyünde mandıralar bölgesi yakınlarında bulunan 60’ar tonluk 2 su deposunun belediyle ile bağlantısının kesildiği öne sürüldü.

İnönü Belediyesi tarafından depolara su verilmemesi bölge halkının tepkisine neden oldu.

Depolarda su olmaması nedeniyle bölgede çıkan yangına müdahale edilemediği öne sürülürken, Dörtyol Köyü Muhtarı Salih Erel, üreticilerin arazilerindeki balyaların kül olduğunu belirtti.

Erel, depoların yangınlarda, itfaiye tarafından su ihtiyacını karşılamak amacı ile kullanıldığını söyledi.

Salih Erel, su bağlantısının kesilmesi nedeniyle, depoların boş olduğunu, geçtiğimiz hafta bölgede çıkan yangında birçok hayvancının arazisinin yandığını savundu.

Erel, depoların su bağlantısının yeniden sağlanmasını istedi ve “Hayvancımız zor durumda, kan ağlıyor. Zaten ekonomik kriz ile mücadele eden bu insanlar, bir de yangın nedeniyle arazilerinden oluyor. Depolar dolu olsaydı, itfaiye ekipleri su ihtiyacını buradan karşılayacak ve bu insanların arazileri yanmayacaktı” şeklinde konuştu.