İş birliği yapalım

Üst düzey temaslarda bulunmak üzere hükümet ortaklarıyla birlikte Ankara'da bulunan Başbakan Ünal Üstel, muhalefete çağrı yaparak, iş birliği teklif etti. Üstel, iktidar kim olursa olsun, mali disiplin ve yapısal sorunların çözümü için reform haritasının belli olduğunu söyledi ve "En az benim kadar, bunu ana muhalefet de bilmektedir" dedi.

Yazılı açıklama yapan Başbakan Ünal Üstel, hükümet ortaklarıyla yaptığı Ankara ziyaretinde esas amacın, ülkede yıllardır ertelenen reform ve mali disiplin konularında kalıcı adımlar atacağımız sürece güçlü destek elde etmek olduğunu belirtti.

"Biz, ev ödevimizi iyi çalışarak Ankara’ya geldik. Güçlü adımlar atmakta kararlıyız" diyen Üstel, hiçbir zaman KKTC'de ilhaki savunmamış olan anavatanın bu dönemde mali ve iktisadi anlamda güçlü desteğini esirgemeyeceğini belirtti.

Üstel, "Tek bir amacımız var. Halkımız, dünyanın içerisinden geçtiği bu zor dönemde, daha refah bir toplum olmayı hak ediyor. Şu ya da bu gerekçe ile uzun bir süredir siyasi istikrarı sağlayamadık. Burada özeleştiri yapması gereken, bizleriz" dedi.

Üstel, Ankara’daki tüm gelişmeleri, en ince detayına kadar halk ve siyasi partilerle paylaşmaya devam edeceklerini belirtti.

Çözüm yeri Meclis’tir

"Halkımızın sorunları esastır ve çözüm yeri KKTC Cumhuriyet Meclisi’dir" diyen Üstel, bir kez daha muhalefete seslendiğini ve işbirliği teklifinde bulunduğunu bildirdi.

Komitelerde sağlanacak geniş işbirliği ile çağdaş yasal düzenlemelerle sorunların üstesinden kısa sürede gelinebileceğini söyleyen Üstel, iktidar kim olursa olsun, mali disiplin ve yapısal sorunların çözümü için reform haritasının belli olduğunu söyledi ve "En az benim kadar, bunu ana muhalefet de bilmektedir" dedi.

Üstel, "bir süreden bu yana, mali ve iktisadi sorunların önüne, maalesef demokrasi sorunlarımız varmış gibi bir gizli ajanda konmaktadır" ifadelerini kullandı.

Muhalefetin, bu zor dönemde sorumluluktan kaçmakta, süslü lafların arkasına saklanarak, sadece krizlerden güç devşirmenin peşine düşmekte olduğunu ileri süren Üstel, bu zor dönemde sorumluluk aldıklarını, her hükümet kadar meşru, her siyasetçi kadar yasal bir pozisyonda olduklarını söyledi ve tüm bu tartışmalardan arı, tamamen iş yapmaya odaklı bir hükümet olarak yola devam edeceklerini kaydetti.

Üstel, KKTC mahkemelerinin dünyanın en bağımsız mahkemeleri olduğunu ve bununla herkesin gurur duyduğunu söyledi ve mahkemelerin rahat çalışması için her türlü desteği vereceklerini de belirtti.

Ünal Üstel, ifade özgürlüğüne sonuna kadar sahip çıkacağını söyleyerek, bu özgürlüğün geriye götürülmesine dair en ufak çabası olmayacağını söyledi.

Cumhurbaşkanıyla görüşecek

Bu aranda hükümet ortakları Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ile Ankara’da bulunan Başbakan Üstel, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilecek.