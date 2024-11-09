“Tartüf 24” beğeni topladı

Ülkemizin önde gelen fotoğraf sanatçılarından Yıltan Taşçı’nın “Tartüf 24” adlı fotoğraf sergisi, 6 Kasım akşamı Lefkoşa Sanat Merkezi M. Necati Özkan Sergi Salonu'nda yoğun bir katılımla açıldı. Sanatseverlerin büyük ilgi gösterdiği sergi, Taşçı’nın usta fotoğrafçılığıyla sahne sanatlarını bir araya getirerek izleyicilere eşsiz bir deneyim sunuyor.

Sergide, 17. yüzyılda Molière tarafından yazılmış olan ve Nazım Hikmet tarafından yeniden kurgulanan “Tartüf 24” adlı oyundan sahne kareleri yer alıyor. Yaşar Ersoy’un yorumu ve yönetimiyle sahnelenen ve şubat ayından bu yana kapalı gişe oynayan bu oyunun çarpıcı anlarını yansıtan fotoğraflar, izleyicilere hem görsel hem de sanatsal bir yolculuk vadediyor.

Serginin açılışında konuşan Yıltan Taşçı, açılışa katılarak kendisine destek veren tüm sanatsever dostlara teşekkürlerini iletti. Sanatla iç içe bir akşam geçirmenin mutluluğunu yaşayan katılımcılar, Taşçı'nın sergisi aracılığıyla "Tartüf 24" oyununa farklı bir bakış açısıyla tanıklık etme fırsatını buldu.

Sanatseverlerin ilgisine açık olan sergi, 30 Kasım akşamı saat 17.00’ye dek ziyaret edilebilir.





Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2024, 09:55