Erken seçim çağrısı yaptı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, kaosun ve krizin Meclis’te değil hükümette olduğunu savunarak, “Karşımızdaki zihniyet algı operasyonlarıyla umutsuzluk aşılamaya çalışıyor” dedi.

Ülkenin yönetilmediğini, hiçbir bakanlığın kendini hiçbir konuda sorumlu görmediğini savunan Erhürman, konuşmasında şunları da ifade etti:

“Ulaştırma Bakanlığı yolların aydınlatılması konusunda kendini sorumlu görüyor mu? Trafikte insanlar ölüyor, iş kazalarında insanlar ölüyor, kimse sorumluluk almıyor. Bir sene önce güneyden kuzeye akan ekonomi nasıl olur da kuzeyden güneye akmaya başlar? Ekonomiyi mi inşaat sektörünü mü, narenciyeyi mi yönettiler? Karşımızdaki zihniyet parti içinde kim kimiyle didişecek, kim ne olacak gailesi çekiyorlar. Bu arkadaşlar ülkeyi kötü yönetiyor değil, yönetmiyor. Halka dair bir gaile yok.”

Meclis’te yaşananlardan herkesin çok sıkıldığını söyleyen Erhürman, “Hepimiz çok sıkıldık mecliste yaşananlardan ama bir kurultay yarışı yaşandı, ülkeyi yönettiğini iddia eden siyasi parti bir sene başka bir şey konuşmadı ve konuşturtmadı. Hiç kimse sıkılmadı. Bizim sıkılmamız gereken şey oradaydı. Bir sene boyunca bu ülke kendi haline bırakıldı. Şimdi de kurultayın artçı depremleri yaşanıyor. Herkes iktidar yarışlarıyla ilgileniyor. Mesele bu…”ifadelerini kullandı.

“Ölü gözünden yaş beklenmez”

“Ölü gözünden yaş beklenmez” diyen Erhürman, uzun zamandır erken seçimi dillendirdiklerini anımsattı.

“Erken seçim lazım, halka gitmeleri gerektiğini söylüyoruz. Yapması gereken en basit işleri yapmayanlardan başka bir şey beklenmez” diyen Erhürman, bir toplumun beğenmediğini değiştirmesinin bir varoluş refleksi olduğuna söyledi.

Meclis Başkanlığı seçimi sürecine değinen, divanın toplanacağını söylemelerine rağmen bunun yapmadıklarını söyleyen Erhürman, UBP Milletvekili ve divan üyesi Yasemin Öztürk’ün, “Bu oylar geçersizdir” açıklaması olduğunu savundu.

CTP Girne Genişletilmiş İlçe Meclisi toplandı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Girne İlçesi Genişletilmiş İlçe Meclisi, önceki akşam toplandı.

Açıklamaya göre, toplantıya CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Genel Sekreter Asım Akansoy, Girne İlçe Başkanı ve Milletvekili Ongun Talat, birçok milletvekili ve bazı partililer katıldı.

Genişletilmiş İlçe Meclisi’nde konuşma yapan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Meclis’te yaşananlarla ilgili bilgi verdi, söz konusu krizin “hükümet” krizi olduğunu söyledi. CTP Girne İlçe Başkanı ve Milletvekili Ongun Talat ise CTP’nin demokrasi ve hukukun üstünlüğü mücadelesinin devam edeceğini vurguladı.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Girne Genişletilmiş İlçe Meclisi’nde yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk halkının karşılaştığı ekonomik zorluklara değindi. Erhürman, erken seçim çağrısını tekrarlayarak, memleketin durumunun giderek kötüleştiğini belirtti ve “adına hükümet diyen yapının” kendini bile yönetemediğini ifade etti.

Talat: Örgütlü mücadelemize devam edeceğiz

Girne İlçe Başkanı ve Milletvekili Ongun Talat ise konuşmasında, ortada ülkeyi yöneten bir yapının bulunmadığını söyledi. CTP’nin bir bütün olarak ülkeyi yönetmeye hazır olduğunun altını çizen Talat, örgütlü mücadelelerine devam edeceklerini kaydetti. Eğitimden sağlığa, ekonomiden üretime birçok sorunla Kıbrıs Türk halkının baş başa bırakıldığını belirten Talat, Meclis’te yaşananlara da değindi. Hükümetin kendi içini bile yönetemediğini savunan Talat, böyle bir yapıdan ülke yönetmek beklenemeyeceğini ileri sürdü. Her türlü hukuksuzlukla mücadeleye tüm güçleriyle devam edeceklerini belirten Talat, demokrasiye ve hukukun üstünlüğüne sahip çıkacaklarını ekledi.

