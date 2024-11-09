Gram gram satıyorlar

Gönyeli’deki ikametgahlarında yapılan aramada 30 ayrı pakette 30 gram uyuşturucu bulunarak tutuklanan Mustafa Abu Çavuş ile Abdulrahman Fadallah dün sabah Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı. Zanlıların uyuşturucuyu 42 gram olarak aldıkları, bir kısmını satıları açıklandı.

Soruşturmayı yürüten polis, 7 Kasım 2024 tarihinde zanlıların tasarrufunda uyuşturucu olduğuna dair bilgi aldıklarını, aynı gün operasyon düzenlediklerini söyledi.

Polis, zanlıların Gönyeli’deki evinde yapılan aramada yatak odalarında 30 ayrı pakette toplam 30 gram hintkeneviri ve üzerinde uyuşturucu kalıntısı olan hassas terazi ele geçirildiğini açıkladı.

Polis, yapılan soruşturmada zanlıların 5 Kasım 2024 tarihinde uyuşturucu maddeyi 42 gram olarak, aldıklarını, bir miktarını 6 bin TL’ye sattıklarını belirtti. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, aranan şahıs, alınması gereken ifadeler olduğunu belirtti.

Polis memuru, zanlıların serbest kalması halinde soruşturmaya etki edebileceklerini ifade ederek, 3 gün süre istedi.

Mahkeme talebi onayladı.

