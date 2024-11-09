Suriyeli mültecileri TIR’a gizleyerek getirdi

Türkiye’nin Mersin ilinden aldığı 5 Suriyeli mülteciyi kullanımındaki TIR’a gizleyerek, ülkeye sokmaya çalışan Murat Atay insan kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklandı.

TIR’a gizlenerek, ülkeye yasa dışı giriş yapmaya kalkışan 5 Suriyeli hakkında da soruşturma başlatıldı.

TIR şoförü ve mülteciler dün sabah Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis, 7 Kasım 2024 tarihinde saat 14.30 sıralarında Girne’de, Turizm Limanı Gümrük sahası içerisinde, Taşucu-Girne seferini yapan Akgünlere ait “Viyamare” isimli gemi ile KKTC’ye gelen şoför Murat Atay’ın kullanımında bulundurduğu TIR’ın dorsesi içerisine, Suriye uyruklu Abdulsalam Abo Sitah, Mohamad Abo Arnus , Ali Abo Arnus, Wasim Al İbrahim ve Abduoğaffar Alltay Yahya’yı sakladığının tespit ettiklerini söyledi. Polis, zanlının 5 kişinin KKTC’ye kanunsuz olarak giriş yapmasına yardımcı olmak suretiyle insan kaçakçılığı yaptığını ifade etti. Polis, zanlı ile göçmenlerin tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını belirtti.

Polis, Suriyeli zanlılar hakkında ise herhangi bir muhaceret işlemi yaptırmaksızın KKTC’ye kanunsuz olarak giriş yapma suçundan soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Alınacak ifadeler, incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu kaydeden polis, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.



Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2024, 09:45