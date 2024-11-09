Uzman raporu bekleniyor

Suna ERDEN

Rehber öğretmenine ve Sosyal Hizmet görevlilerine amcasının tecavüzüne uğradığını anlatan 12 yaşındaki kız çocuğunun ifadesi üzerine tutuklanan Engin Baran dün yeniden Girne’de mahkemeye çıkarıldı. Bir önceki duruşmada çocuğunun muayenesinin yapıldığı, cinsel bulguya rastlanmadığı açıklanırken, dün psikiyatri raporunun beklendiği, bu nedenle ek süre talep edildiği belirtildi.

Girne Adli Şubede görevli polis memuru, zanlının '16 yaşından küçük kız çocuğuna cinsel tecavüz', ' cinsel saldırı' ve 'cinsel istismar' suçlarından tutuklandığını söyledi.

Polis, 25 Ekim 2024 tarihinde, Girne Adli Şube'ye gelen bir ortaokulun rehberi öğretmenin tanışma amaçlı öğrencilerine soru-cevap şeklinde sohbet ettiği zaman 12 yaşındaki kız çocuğunun vermiş olduğu cevaplardan, birlikte yaşadığı amcası tarafından istismara uğradığını öğrendiğini anlattığını aktardı.

Polis, öğretmenin kız çocuğundan yaşadıklarını resim şeklinde anlatmasını istediği zaman amcası ile ilgili resimler çizdiğini söylediğini açıkladı.

Polis, aynı tarihte kız çocuğunun Sosyal Hizmetler Görevlileri huzurunda ifadesinin aldığını, amcasının 2019-2024 yılları arasında, Girne'de, ikametgâhı içerisinde birçok kez cinsel saldırıda ve cinsel tecavüzde bulunup istismar ettiğini anlattığını anımsattı.

Birinci rapor çıktı

Polis, iddialar üzerine zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını, 2 kez mahkemeye çıkarılarak toplam 10 gün ek süre alındığını belirtti.

Polis, bu süre içerisinde kız çocuğunun anestezi altında çocuk cerrahı tarafından muayenesinin yapıldığını, vajinal veya anal herhangi bir cinsel bulguya rastlanmadığını açıkladı.

Polis, zanlının evinde arama yapıldığını, kanunsuz bir şey bulunmadığını, salonda bulunan bir adet kamera kayıt cihazının, kız çocuğunun çizdiği resimlerin emare alındığını belirtti. Polis, resimlerin incelendiğini, cinsel bir temaya rastlanmadığını ifade etti.

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, kız çocuğunun psikolojik raporunun beklediğini, 3 uzmandan oluşan Çocuk ve Ergen Psikiyatrileri tarafından kontrol edilmesi gerektiğini belirterek, ek süre talep etti.

Aktarılan tüm olguları değerlendiren mahkeme, zanlının 5 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

