Bağlantıları araştırılıyor

Girne’de gerçekleştirilen Gaymak Operasyonu kapsamında yüklü miktarda uyuşturucuyla yakalanan Umut Balcı dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Girne’de mahkemeye çıkarılan zanlı hakkında 6 gün ek tutukluluk süresi alınırken, uyuşturucunun kaynağının araştırıldığı açıklandı.

Soruşturmayı yürüten polis, 6 Kasım 2024 tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından Girne’de gerçekleştirilen Gaymak Operasyonu kapsamında zanlının aracının durdurulduğunu söyledi. Polis, zanlının kaçmaya çalıştığını, ekiplere direndiğini, telefonunu yere atıp kırmaya çalıştığını belirtti. Polis memuru, zanlının makul kuvvet kullanılarak tutuklandığını, üzerinde ve aracında yapılan aramada, satışa hazır paketler halinde, toplam 420 gram ağırlığında kokain ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 4.000 Sterlin, 570 Euro, 2 bin 453 ABD Doları ve 7 bin 500 TL cinsi nakit paralar ele geçirildiğini açıkladı.

Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 2 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde maddelerin analize gönderildiğini söyledi.

Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini, zanlının maddeleri nereden temin ettiğinin araştırıldığını belirterek, 6 gün ek süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.

