Paraların akıbeti belli değil

Suna ERDEN

Müdür olarak görev yaptığı Lefkoşa’nın Köşklüçiftlik bölgesindeki bir bankanın kasasından yüklü miktarda para çaldığı gerekçesiyle tutuklanan Bahar Korakan ile suç ortağı olduğu iddia edilen eşi Üstün Ulutaş dün yeniden mahkemeye çıkarılarak, 6 gün ek tutukluluk süresi alındı.

Lefkoşa Kaza Mahkemesinde gerçekleştirilen duruşmada Ulutaş’ın avukatı müvekkilinin suçla bağlantısı olmadığını öne sürdü.

Mahkemede olguları aktaran polis, 2024 yılı Eylül - Kasım ayları arasında Köşklüçiftlik’te bulunan bir bankanın şube sorumlusu olarak çalışan Bahar Korakan’ın bankanın hesabından bir milyon 220 bin TL, 185 bin 800 Sterlin, 2 bin 290 Euro, 250 Dolar ve ATM’den 33 bin 350 TL çaldığını söyledi.

Polis, meselenin 6 Kasım tarihinde bildirildiğini, zanlının aynı gün tutuklandığını açıkladı.

Polis, banka müdürü olan zanlının sözlü beyan ve yazılı ifadesinde parayı eşiyle birlikte harcadığı yönünde itirafta bulunduğunu aktardı. Polis, bu ifade üzerine Üstün Ulutaş’ın da tutuklandığını belirtti.

Soruşturmanın devam ettiğini söyleyen polis, paraların akıbetinin araştırıldığını, alınacak ifadeler ve incelenecek kamera görüntüleri olduğunu belirtti. Polis, zanlıların aleyhinde 6 gün ek tutukluluk talep etti.

Zanlı Ulutaş’ın avukatı, müvekkilinin paraların bankadan alınmasıyla alakası olmadığını, suçla hiçbir bağlantısının bulunmadığını, hatta olaydan haberi olmadığını söyledi.

Aktarılan tüm olguları değerlendiren mahkeme, zanlıların 6 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

