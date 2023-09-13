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Ücretsiz olacak

 “Pygmalion Bir Demokrasi Müzikali” adlı oyunu Girne’de sahnelenecek

Ücretsiz olacak
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Girne Tiyatro Su ekibinin “Pygmalion Bir Demokrasi Müzikali” adlı oyunu Girne Amfi Tiyatro’da sahne alacak. Geçtiğimiz hafta Kıbrıs’ın güneyinde sahnelenen Pygmalion, Girne Fest kapsamında 15 Eylül Cuma akşamı 21.00’de ücretsiz olarak sahnelenecek. 
Burçhan Göze’nin yazıp Derman Atik ve Cenk Gürçağ’ın yönettiği oyunda kalabalık bir kadro görev alıyor. Tiyatro Su basın bürosundan yapılan açıklamaya göre ilerleyen günlerde “Pygmalion Bir Demokrasi Müzikali” adlı oyunun ada genelinde yapacağı turnenin programlandığı belirtildi. 
 

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