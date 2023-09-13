Altın fiyatına ‘sahte belge’

Ercan Havaalanı’ndan ülkeye giriş yaptıkları esnada görevli memurlara sahte çalışma izni vizesi ibraz etmeye kalkışan Mısır uyruklu Moustafa Sayed Mansour Khamis ve Shaaban Mohamed Abdelnabi Ataalla dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlıların sahte evrakı Mısır’da bir şahıstan bin dolara aldıkları açıklandı.

Soruşturmayı yapan polis, zanlılar Moustafa Sayed Mansour Khamis ve Shaaban Mohamed Abdelnabi Ataalla’nın 8 Eylül 2023 tarihinde, saat 07.00 sıralarında, Ercan Havalimanında, tasarruflarındaki cep telefonlarında bulunan sahte olarak düzenlenmiş, üzerinde kendi bilgilerinin olduğu çalışma izni vizelerinin fotoğrafını görevli memura göstermek suretiyle tedavüle sürdüklerini söyledi. Polis, zanlıların görevli memurlar tarafından tespit edilerek, tutuklandıklarını belirtti. Polis zanlıların mahkemeye çıkarılarak, haklarında 3 gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde gönüllü ifade verdiklerini, sahte evrakı Mısır’da bin dolara bir şahıstan alıp, KKTC’ye geldiklerini itiraf ettiklerini söyledi.

Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, Mısır uyruklu zanlıların cezaevine gönderilmesini talep etti.

Mahkeme, zanlıları bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmelerine emir verdi.

Foto>> Moustafa Sayed Mansour Khamis ve Shaaban Mohamed Abdelnabi Ataalla

