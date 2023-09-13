Rakamlar ‘mesaj’ veriyor

Özlem ÇİMENDAL

Kuzey Kıbrıs’ta 127 bin sigortalı çalışan bulunuyor. İstatistiklere göre bunun yüzde 50’sini, yani 64 binini yabancılar oluşturuyor. Yabancılar arasında ilk sırayı yüzde 65 ile Türk vatandaşları alırken, yüzde 35’lik kesim ise 3’üncü ülke vatandaşlarından oluşuyor.

Diyalog’un elde ettiği bilgilere göre; özellikle yaz aylarında yabancı uyruklu üniversite öğrencilerine çalışma izni veriliyor. Toplam 60 bin öğrencinin 33 bini Türk vatandaşı, 25 bini ise üçüncü ülke vatandaşı.

Turizm, otelcilik, lokanta, inşaat gibi sektörlerde part-time çalışan öğrencilerin sayısı, bir önceki yılının üzerinde.

Kuzey Kıbrıs’la ilgili rakamlar; özel sektörde çalışan yerli nüfusun azlığını ayrıca kayıt dışılığı ortaya koyuyor.

Güneydeki son durum

Güney Kıbrıs’taki Sosyal Sigortalar Dairesi’nin verilerine göre ise; sigortalı çalışanların yüzde 38’ini yabancı uyruklular oluşturuyor. Buna göre; 2022 yılında Sosyal Sigortalar Dairesi’ne kayıtlı 555 bin 830 çalışan var. Bunların 109 bin 422’si, yüzde 19,7’si üçüncü ülke vatandaşı, 100 bin 882’si, yani yüzde 18,1’i ise Avrupa Birliği (AB) vatandaşı.

İstatistik bilgilere göre; sigortalara kayıtlı 342 bin 333 Kıbrıslı Rum var ve bunun 54 bin 142’sini kamu çalışanları, 25 bin 727’sini de serbest meslek sahipleri oluşturuyor.

Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2023, 09:49