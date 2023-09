Destek sürecek

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin her alanda gelişmesi ve dünyada hak ettiği yeri alması hedefiyle asrın projesi ve havalimanı projesinde olduğu gibi tarım, enerji, eğitim, sağlık, karayolları altyapısında da “laf üstüne laf değil, taş üstüne taş koyacaklarını” söyledi.

Yılmaz, Türkiye Yüzyılı'nın, KKTC'nin de yüzyılı olacağını belirterek, "Birlikte yükseleceğimiz, hem ekonomide hem demokraside hem uluslararası ilişkilerde her bakımdan teknolojide, tarımda her alanda birlikte yükseleceğimiz ve çok daha güçlü bir geleceği birlikte inşa edeceğimiz bir dönem." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere, KKTC’ye gelen Yılmaz'ı, Ercan Havalimanı'nda, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ve diğer yetkililer karşıladı.

Havalimanı çıkışında gazetecilere açıklamada bulunan Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selam ve muhabbetlerini ilettiğini belirterek, "Mavi Vatan komşusu" Libya'da, sel afetinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi ve aldıkları tedbir, verdikleri her türlü destekle Libya halkının yanında olduklarını ortaya koyduklarını söyledi.

Yılmaz, "Türk dünyasıyla Kıbrıs Türkü'nün irtibatını, ilişkisini, etkileşimini arttırmak bizim çok değer verdiğimiz bir husus. Çok sayıda projemiz var. Onları da bir bir gözden geçireceğiz"dedi.

KKTC'nin adeta vitrini..

Ercan Havalimanı'nın yeni terminal binasında bulunmaktan dolayı sevinç ve mutluluk duyduğunu dile getiren Yılmaz, havalimanının KKTC'ye kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, şunları söyledi:

"Burası KKTC'nin adeta bir vitrini. İlk gelen insanlar KKTC ile ilgili imajlarını burada oluşturuyorlar, ayrılanlar aynı şekilde. Dolayısıyla bu 100 milyonlarca avro yatırımla oluşan eserin hizmete girmiş olmasından büyük bir mutluluk duyuyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a burada şükranlarımızı sunuyorum. Gerçekten çok kararlılık gösterdi. 'Ben havalimanına şu tarihte ineceğim' dedi, biz de Sayın Başbakan'la bütün ekiplerimizle, gece gündüz bir çalışmayla çok şükür bunu başardık. Bu başarı, başka başarıların da habercisi aslında."

Enerjide önemli adımlar atılacak

Yılmaz, KKTC Başbakanı Üstel ile daha önce önemli bir projeyle ilgili mutabakat zaptı imzaladıklarını belirterek, "O da kablo, çift hatlı kablo. Hem Türkiye'den KKTC'ye hem KKTC'den Türkiye'ye enerji transfer edebilecek ve gerçekten enerji arz güvenliği anlamında çok ciddi katkısı olacak. Daha kaliteli, daha maliyet açısından uygun bir enerjiyi, her iki ülke için de sağlamada katkısı olacak çok dev bir eserin yine çalışmalarına başlamış durumdayız. Önce fizibiliteler, çeşitli teknik altyapı çalışmaları yapılacak. Ardından da inşallah yapımına geçildiğini hep birlikte göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Bütün bu projelerin KKTC ve Türkiye'nin kardeşliği, dostluğu, yakınlığının birer nişanesi olduğunu vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bizim ayrımız gayrımız yok gerçekten. Kaderimiz bir, tarihimiz bir. Dolayısıyla az önce Sayın Başbakan'ın vurgusuna ben de yürekten katılıyorum. Bizim ilişkimiz, hesap, kitaba dayalı bir ilişki değil, hasbi bir ilişki. Gönül bağıyla oluşmuş bir ilişki. Dolayısıyla bu ilişkiyi hiç kimsenin sarsmaya gücü yetmez. Türkiye Yüzyılı, KKTC'nin de yüzyılı olacak. Birlikte yükseleceğimiz, hem ekonomide hem demokraside hem uluslararası ilişkilerde her bakımdan teknolojide, tarımda her alanda birlikte yükseleceğimiz ve çok daha güçlü bir geleceği birlikte inşa edeceğimiz bir dönem. İnşallah bunun için çalışmaya devam edeceğiz."

Üstel: Birçok projeyi hayata geçireceğiz

Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile birlikte, ekonomiden alt yapı yatırımlarının geliştirilmesine, sanayiden, ticarete, tarımdan çalışma hayatına, ulaştırmadan, turizme, sağlıktan, eğitime pek çok konuyu görüşme ve değerlendirme fırsatı bulacağını kaydetti.

Üstel, Türkiye'den kablo ile elektrik enerjisi getirilmesi projesi yanında İktisadi ve Mali İşbirliği Antlaşmasına uygun olarak, karayolları, hastaneler, okullar ve sosyal konut projelerini de hayata geçireceklerini belirtti.

“KKTC'yi dünya ile buluşturmak gibi bir hedefimiz var. Bunu gerçekleştirmek için siyaseten yürüttüğümüz ortak çalışmaların yanında, ülkemizin büyük alt yapı sorunlarını çözerek de sürece destek vermeliyiz” diyen Üstel, şöyle devam etti:

“Bu yüzden bu dönemde, Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte, havalimanı gibi, tıpkı su gibi, Türkiye'den kablo ile elektrik enerjisi getirilmesi projesi gibi asrın projelerini teker teker hayata geçiriyoruz.

Yine bu dönemde, imzalamış olduğumuz İktisadi ve Mali İşbirliği Antlaşmasına uygun olarak, karayollarımızı, hastanelerimizi, okullarımızı ve sosyal konut projelerini de hayata geçireceğiz.

Tatar ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Lefkoşa'daki bir otelde bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kabulde yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın geçmişte kalkınma bakanı olarak görev yaptığı dönemde kendisinin de maliye bakanı olduğunu belirterek, ekonomik çalışmalarda yollarının kesiştiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, yıllar sonra Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC’nin gelişmesi ve kalkınması için Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’ın bilgi birikimlerini en iyi şekilde değerlendirmek ve daha verimli bir ekonomik yapının ortaya çıkması için çalışmalarının önemli olduğunu vurguladı.

Yılmaz, Boğaz Şehitliği’ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Boğaz Şehitliği’ni ziyaret etti.

Boğaz Şehitliği ziyaretinde Yılmaz’a, Başbakan Ünal Üstel, TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı (GKK) Tümgeneral Osman Aytaç ve GKK Yardımcısı Tuğgeneral Kadir Bayraklı da eşlik etti.

Ziyaret programı kapsamında Yılmaz, ilk olarak şehitliğe çelenk koydu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Boğaz Şehitliği Özel Defteri’ni imzaladı.

Fidan dikimi gerçekleştirdi

Yılmaz, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı’na ziyareti sırasında fidan dikimi gerçekleştirdi. Üstel, Yılmaz ve Feyzioğlu ile birlikte Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı’na ziyarette bulundu. Başbakan Üstel ve Yılmaz komutanlıkta yer alan müze ile ilgili bilgi aldı. Daha sonrasında ise fidan dikimi gerçekleştirildi.

Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2023, 09:48