Galerinden satın aldığı aracı almaktan vazgeçen ve ön peşinat olarak verdiği 15 bin Sterlini geri isteyen müşterisini tehdit ettiği iddia edilen Oktay Felek ile kuzeni Ahmet Mete Emrehan Felek tutuklandı.

Zanlılar dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılırken, duruşmada olgular aktarıldı. Zanlının müşterisi olan şahsı, “Bizden alacağım yoktur, kafana sıkarım” diyerek, tehdit ettiği açıklandı.

Polis memuru, Oktay Felek’in sahibi olduğu REXS isimli Oto Galeri'den yurt dışından araç getirmek için 15 bin Sterlin ödeme yapan ancak aracı almaktan vazgeçen Erdal Özdal’ın parayı geri istemesi üzerine şiddet tehdidinde bulunduğunu söyledi.

Polis, zanlının 18 Temmuz 2023 tarihinde cep telefonu ile Erdal Özdal'ı arayıp " Senle konuşacağız oğlum, senle görüşeceğiz, senin alacağın yoktur bizde. Sen bir yerde bir kelime daha konuş senin kafana sıkarım" dediğini açıkladı.

Polis, konuşma esnasında Erdal Özdal 'ın yanında bulunan kuzeni Ahmet Mete Emrehan Felek’in de "amcam sık derse kafana sıkarım" demek suretiyle şiddet tehdidinde bulunduğunu söyledi. Polis, şikayetin önceki gün yapıldığını, zanlıların aynı gün tutuklandığını belirtti. Alınacak ifadeler olduğunu kaydeden polis, zanlıların cep telefonlarının inceleneceğini açıkladı. Polis memuru, her iki zanlının da 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Polisin ardından söz alan Oktay Felek ise suçlamaları kabul etmedi.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, zanlıların soruşturma amaçlı 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

