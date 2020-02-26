Çatalköy Belediyesi’nin her yıl Mart ayında düzenlediği 10. Uluslararası Beşparmaklar Tiyatro Festivali 1 – 27 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Yapılan açıklamaya göre, Acapulco Hotel’de dün, Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu, Belediye Meclis üyesi, Esra Çelikeri, Yeşim Sakallılar Esat Onat, Çatalköy muhtarı Yusuf Sipahi ve Arapköy Muhtarı Tuncay Balkaya ve Tiyatro ekiplerinin de katılımıyla basın toplantısı düzenlendi.

Basın toplantısına Çatalköy Belediye Tiyatro Su ekibi adına Cemile Gürçağ, Güzelyurt Belediyesi Şehir Tiyatroları adına Jale Dinarlı, Güney Mesarya Halk Tiyatrosu adına İzel Seylani, Dördüncü Duvar Kültür Ve Düşünce Derneği adına Osman Bulun, Güney Kıbrıs LimbyaParavasi Tiyatrosu adına AnnaLonolou, Mesarya Kültür Sanat Derneği adına Mehmet Erzen, KKTC Devlet Tiyatroları adına Suzan Polat, Girne Belediyesi Tiyatro Stüdyosu adına İsmihan Yorgancıoğlu katıldı.

Toplantıda, Çatalköy Belediye Başkan’ı Mehmet Hulusioğlu, 10 yıl önce çıktıkları bu yolda ilk günkü heyecanlarını koruyarak ve büyük bir coşkuyla büyüyerek ve gelişerek yola devam ettiklerini söyledi.

Çatalköy Belediyesi Kültür Sanat Koordinatör’ü Derman Atik ise, bu yıl festivalde 10 tiyatro ekibinin toplam 12 oyunun yer alacağını belirterek, bu oyunların 2 tanesinin Çocuk oyunu olarak sahneleneceğini söyledi.

Oyunlar, Erol Avgören Kültür Merkezinde yer alacak, çocuk oyunları sabah 09.00’da yetişkinlere yönelik oyunlar ise 20.00’da başlayacak.

Biletler Çatalköy Belediyesinden Temin edilebilecek. Bilet ücretleri: Tam Bilet : 10 TL., Öğrenci: 5 TL.



Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2020, 13:24