Guterres kararlı

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, BM İnsan Hakları Konseyi 43’üncü üst düzey oturumuna katılmak için gittiği Cenevre’de, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’le dün görüştüğü haber verildi.

Fileleftheros gazetesi “BM Genel Sekreteri Devam Etmek İçin Hazır- Seçimlerden Sonra Gayri Resmi Bir Beş Taraflı Konferansla İlerlemeye Kararlı” başlıklarıyla yayımladığı haberinde, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs sorunundaki çabaları sürdürmeye hazır göründüğünü yazdı.

Gazete Hristodulidis ile Guterres arasında gerçekleştirilen görüşmede “BM Genel Sekreteri’nin, Kuzey Kıbrıs’taki seçimlerin ardından, Kıbrıs sorunuyla ilgili beş taraflı gayri resmi bir konferansın toplanması konusunda kararlı göründüğünü” kaydetti.

Gazete, Rum kesiminin Hristodulidis-Guterres görüşmesinin sonuçlarıyla ilgili değerlendirmelerini ise kısaca şu şekilde sıraladı:

1. BM Genel Sekreteri Kıbrıs sorununda bir sonraki hamlede bulunmak için işgal altındaki bölgelerdeki seçimleri bekliyor,

2. Bir sonraki hamlede bulunmaya ve tarafları çağırmaya kararlı görünüyor,

3. Tüm müdahil tarafları Kıbrıs sorunundaki sorumluluklarıyla karşı karşıya getirmeye hazırdır.

4. Aynı zamanda olumsuz hareketlerin (gazete bunun ‘Türkiye’nin meydan okumaları’ olduğunu iddia etti) müzakerelerin yeniden başlamasına ilişkin uygun ortamın meydana getirilmesine yardımcı olmadığını düşünüyor.”

Taahhüt verdi

Gazeteye göre Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ise görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, “BM Genel Sekreteri’nin 2019 yılının Kasım ayında Berlin’de gerçekleştirilen görüşmenin sonucundan duyduğu memnuniyete, aynı zamanda sürecin, işgal altındaki bölgelerdeki seçim sürecinin hemen ardından ilerlemesine ilişkin net taahhüdü ile buna hazır olduğuna” işaret etti.

Gazete görüşmeden ortaya çıktığı üzere “böyle bir sürecin, Kıbrıs sorununun BM’nin ilgili kararları temelindeki çözümünden başka bir şey olmayacak olan olumlu sonuca yol açması için, çabayı güçlendirecek uygun bir ortamda gerçekleşmesi gerektiğine” de işaret etti.

Gazete Hristodulidis’in Guterres’i “Türkiye’nin Kıbrıs içerisindeki ve Doğu Akdeniz’in deniz bölgesindeki tüm faaliyetleri konusunda bilgilendirdiğini” de kaydetti.

Hristodulidis görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, BM Genel Sekreteriyle “Türkiye’nin Kıbrıs Cumhuriyeti Münhasır Ekonomik Bölgesi (MEB) içerisinde, uluslararası yasallık çerçevesi dışında olan yasadışı faaliyetlerini ele alma ve bunlar hakkında görüş alışverişinde bulunma fırsatı bulduklarını” da belirtti.

Hristodulidis’in görüşmede “Türkiye’nin kapalı bölge Maraş konusunda, başka şeylerin yanı sıra, BM’nin ilgili kararlarıyla tam anlamıyla tezat olan açıklamaları ve faaliyetlerine işaret ettiği” de aktarıldı.

Hristodulidis açıklamasında son olarak, görüşme sırasında Türkiye ile Libya arasındaki memorandumların da ele alındığını aynı zamanda BM Genel Sekreteri’nin mülteci problemi ile Rum Yönetimi’nin karşı karşıya bulunduğu başka ciddi problemlere değindiğini sözlerine ekledi.