Yeni bir fırsat

Yatırım amaçlı satın alınan bir konuttan kısa dönem kiralama yolu ile daha fazla kazanç elde edilebileceğinden yola çıkılarak, Kıbrıs Developments projelerinin konut sahiplerine katma değer yaratmak amacıyla kurulan Kıbrıs Holiday Homes, uluslararası standartlar ve tam hizmet anlayışı ile kurumsal yapıda hizmet verecek.

Kıbrıs Developments Proje Tasarımı ve Pazarlama Bölümü Direktörü Harper Özbirim, Kıbrıs Holiday Homes lansmanı için düzenlenen toplantıda ilk olarak markanın doğuşuna yön veren gelişmeleri aktardı. Dünya genelinde tatil planlama trendlerini analiz ettiklerini, otellerin yanı sıra “turistik rezidans” olarak adlandırılan tatil amaçlı evlerin de tercih edilmesinde artış olduğunu belirtti.

Yatırım amaçlı satın alınan bir konuttan kısa dönem kiralamalar yolu ile daha fazla kazanç elde edilebileceğinin hesaplandığını, bu vesile ile konut sahiplerine katma değer yaratmak amacı ile Kıbrıs Holiday Homes adı altında yeni bir hizmet alanı başlattıklarını söyleyen Özbirim, Kıbrıs Developments projelerinin gerek site içerisinde sunulan imkanlar, gerekse yapısal özellikleri açısından ideal bir turistik rezidanstan beklentilere cevap verecek nitelikte olmasına da vurgu yaptı.

Turizm sektöründe önemli düzeyde bilgi ve birikime de sahip olduklarını hatırlatan Özbirim, kiralanacak olan konutların lokasyon avantajının yanı sıra yüksek standartlara sahip olduğunu sözlerine ekledi.

Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2020, 13:14