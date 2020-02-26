Doğru işlerde kullanılmalı

Ömer KADİROĞLU

Cumhurbaşkanlığı seçimi için adayların yarışı devam ederken gündeme gelen örtülü ödenek tartışması sadece siyasetin değil sokaktaki vatandaşın da önemli gündem maddeleri arasına girdi. Örtülü ödeneğin Cumhurbaşkanlığı makamı için gerekli bir kalem olduğu konusunda görüş belirten vatandaşlar bu paranın ülke menfaatleri için kullanılması gerektiğini belirtti. Diyalog’a konuşan vatandaşlar, örtülü ödeneğin iptaline karşı olduklarını ifade ederek, “O makama gelen kişiler de örtülü ödeneği kendi veya çevresi için değil toplum yararına kullanmalıdır” dedi.

Ne dediler…?

Mehmet Küçük

“Cumhurbaşkanlığı örtülü ödeneği gerekli bir bütçedir. Doğru yerlerde kullanılması gerekiyor. Eminim ki Cumhurbaşkanı bu bütçeyi gerekli yerlere harcıyordur. Önemli olan güzel ve değerli işlere harcanmasıdır. Bu bütçenin kesinlikle olması şarttır.”

Cahit Soyal

“Cumhurbaşkanı gerekli yerlerde bu bütçeyi kullanıyor. Bunun doğru yerlerde kullanıldığına inanıyorum. Örtülü ödenek tüm Cumhurbaşkanlarının dönemlerinde olan bir bütçeydi ve iptal edilmesi kesinlikle doğru değildir. Ülke menfaatleri için gereklidir.”

Derviş Deran

“Cumhurbaşkanlığının örtülü ödeneği gerekli bir bütçedir. Paranın doğru yerlerde harcanması durumunda gerekli olduğunu savunuyorum. İhtiyaçlı insanlara, kurumlara ve ülke menfaatleri için kullanılması durumunda bu bütçenin iptal edilmesi doğru değildir. Ülkenin tanıtımı için harcanması da büyük önem teşkil etmektedir. Ben inanıyorum ki örtülü ödenek doğru bir şekilde kullanılıyor. Örtülü ödenek dışında bu memlekette boşa giden çok para var önce onların durdurulması lazımdır.”

Zübeyir Alkım

“Cumhurbaşkanlığının örtülü ödeneği olması gereken bir bütçedir. Yasa doğrultusunda ve belirli kurallar çerçevesinde kullanılmalıdır. Ülke menfaatleri için ve ülke tanıtımı için kullanılması gerekiyor. Cumhurbaşkanlığı yapmış kişilerce bu bütçenin gereken yerler dışında da kullanıldığını düşünüyorum.”

Halil Kral

“Cumhurbaşkanlığının örtülü ödeneği iyi yerlere harcanması durumunda gereklidir ancak şeffaf olmadığı sürece ve nerelere harcandığı bilinmeden bu bütçenin olması doğru değildir. Bu bütçenin sağlık, eğitim, ulaşım ve ülke tanıtımı için harcanması lazımdır. Sadece Cumhurbaşkanlığının örtülü ödeneği değil bütçelerde boş yere harcanan çok para vardır.”

Raif Muhtaroğlu

“Cumhurbaşkanlığının örtülü ödeneği doğru yerlere harcanması halinde gerekli olan bir bütçedir. Yoksullar, çocuk yuvaları ve ülke tanıtımı gibi yerlerde kullanılmalıdır. Bu konularda pek açıklama yapılmadığı için fazla da yorum yapamıyoruz.”